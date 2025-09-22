Η BP εγκαταλείπει το σχέδιο για Μονάδα Βιοκαυσίμων στο Ρότερνταμ – Συνεχίζεται η στροφή προς τα ορυκτά καύσιμα

Η BP ανακοίνωσε τη διακοπή των εργασιών για την ανάπτυξη μιας αυτόνομης μονάδας βιοκαυσίμων στο διυλιστήριό της στο Ρότερνταμ, ενισχύοντας την τάση εγκατάλειψης αντίστοιχων έργων από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, λόγω χαμηλής ζήτησης και αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο βήμα αναδίπλωσης της BP από τον τομέα των ανανεώσιμων καυσίμων, καθώς η εταιρεία προσανατολίζεται εκ νέου σε πιο επικερδείς δραστηριότητες στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ήδη από τον Φεβρουάριο, η BP είχε ανακοινώσει επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής της, απομακρυνόμενη από τον φιλόδοξο στόχο για παραγωγή 100.000 βαρελιών βιοκαυσίμων ημερησίως έως το 2030.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει παγώσει σχέδια για μονάδες βιοκαυσίμων στο Kwinana της Αυστραλίας, στο Lingen της Γερμανίας και στο Cherry Point των ΗΠΑ, αφήνοντας μόνο την εγκατάσταση στο Castellon της Ισπανίας ως πιθανή επιλογή για μελλοντική ανάπτυξη.

Μέχρι το 2023, η BP είχε εκτιμήσει ότι τα προαναφερθέντα έργα, μαζί με το εργοστάσιο του Ρότερνταμ, θα μπορούσαν να παράγουν από κοινού έως και 50.000 βαρέλια ημερησίως, όμως κανένα από αυτά δεν έχει προχωρήσει σε τελική επενδυτική απόφαση.

Στο εξής, η δραστηριότητα της BP στον τομέα των βιοκαυσίμων θα επικεντρώνεται κυρίως στη δραστηριότητα της κοινοπραξίας BP Bunge Bioenergia στη Βραζιλία, η οποία παράγει έως και 50.000 βαρέλια αιθανόλης ημερησίως από ζαχαροκάλαμο, καθώς και στη συν-επεξεργασία βιοκαυσίμων σε υπάρχοντα διυλιστήρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η διαδικασία αποδίδει περίπου 10.000 βαρέλια την ημέρα.

«Η BP σταματά τις περαιτέρω εργασίες για την ανάπτυξη μιας αυτόνομης μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων στο διυλιστήριο μας στο Ρότερνταμ. Αυξάνουμε την ικανότητα συν-επεξεργασίας, μεγιστοποιώντας την ολοκληρωμένη αξία από τα διυλιστήριά μας, και θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις επιλογές βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διύλισης μας, ευνοώντας τις ευκαιρίες με χαμηλό κόστος κεφαλαίου», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η BP έχει θέσει ελάχιστο αποδεκτό όριο απόδοσης 15% για τα έργα βιοκαυσίμων, το ίδιο ποσοστό με αυτό που ισχύει για τις επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Στα πρόσφατα οικονομικά της αποτελέσματα, η BP ανακοίνωσε μείωση δαπανών στον τομέα downstream κατά 1 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το 2023, ενώ τα κέρδη από τη λιανική αυξήθηκαν κατά 50% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η απόφαση της BP έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά από αντίστοιχη ανακοίνωση της Shell, η οποία επίσης ακύρωσε το έργο κατασκευής μονάδας βιοκαυσίμων στο Ρότερνταμ, χαρακτηρίζοντάς το μη ανταγωνιστικό.