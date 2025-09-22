  1. Home
4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, με γενικό τίτλο: «Πυρομηχανική και Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πυροπροστασία». Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, παρουσιάζοντας τις πλέον επίκαιρες εφαρμογές της πυρομηχανικής, τις κανονιστικές εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πυροπροστασία.

Θεματικές Ενότητες:

  •   Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πυροπροστασία
  •   Δασικές Πυρκαγιές και Αστικό Περιβάλλον
  •   Ο ρόλος των προσόψεων στην εξάπλωση της πυρκαγιάς
  •   Η επιστήμη της Πυρομηχανικής και εφαρμογές της
  •   Ψηλά Κτίρια και Πολύπλοκες Κατασκευές
  •   Νομοθεσία, Εκπαίδευση, Έλεγχος Εφαρμογής Μελετών
  •   Καινοτόμα Δομικά Υλικά και Συστήματα
  •   Προκλήσεις και Έρευνα στην Πυροπροστασία

    Σε συνέχεια της πιο πρόσφατης επιτυχημένης διοργάνωσης του 2024, το Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την πυροπροστασία των κατασκευών, φέρνοντας σε διάλογο την επιστημονική κοινότητα, τους επαγγελματίες και τους θεσμικούς φορείς. Με τη δυναμική αυτή παρακαταθήκη, η διοργάνωση του 2026 έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του Συνεδρίου ως κορυφαίας πλατφόρμας τεχνογνωσίας και καινοτομίας στον κλάδο. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ, μαζί με σχετικές φωτογραφίες.

     

