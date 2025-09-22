4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, με γενικό τίτλο: «Πυρομηχανική και Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πυροπροστασία». Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, παρουσιάζοντας τις πλέον επίκαιρες εφαρμογές της πυρομηχανικής, τις κανονιστικές εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πυροπροστασία.