Παπασταύρου: Πλήθος επαφών στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον ΥΠΕΝ των ΗΠΑ
Περιβάλλον
Παπασταύρου: Πλήθος επαφών στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον ΥΠΕΝ των ΗΠΑ

Σταύρος-Παπασταύρου
Παπασταύρου: Πλήθος επαφών στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον ΥΠΕΝ των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει σήμερα στις ΗΠΑ, προκειμένου να λάβει μέρος  στις εργασίες του Atlantic Council με θέμα «Συνάντηση για την ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη». 

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, ενώ θα συμμετάσχει και σε πάνελ αποτελούμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας, κ. Kęstutis Budrys, την Υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας, κυρία Margus Tsahkna, τον Υπουργό Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Ουκρανίας, κ. Oleksii Sobolev, τον Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. Zhecho Stankov, τον Υπουργό Ενέργειας της Ρουμανίας, κ. Bogdan Gruia Ivan, καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, κ. Jiri Kozak.

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο κ. Παπασταύρου θα έχει παράλληλα, συναντήσεις με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων.

