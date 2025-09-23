Πρωτοβουλία Βραζιλίας για παγκόσμια ενοποίηση των αγορών άνθρακα ενόψει της COP30

Η Βραζιλία ηγείται μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας κρατών με στόχο την ενοποίηση των αγορών άνθρακα, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα COP30 τον Νοέμβριο. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η πρόταση για ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας των εθνικών συστημάτων εμπορίας εκπομπών και των σχετικών προτύπων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με προσχέδιο που έχει διαρρεύσει, η Βραζιλία προτείνει τη δημιουργία μιας Ανοιχτής Κλιματικής Συμμαχίας, η οποία θα επιδιώξει τη μακροπρόθεσμη σύγκλιση των αγορών άνθρακα και την καθιέρωση κοινών προτύπων παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη χρήση συστημάτων αμοιβαίας αναγνώρισης και την υιοθέτηση αυστηρών κριτηρίων για τις αντισταθμίσεις άνθρακα.

Ήδη, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Κίνα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής στη συμφωνία, αν και η ΕΕ παραμένει επιφυλακτική ως προς το κατά πόσο το νέο πλαίσιο θα διασφαλίζει τα υψηλά περιβαλλοντικά της πρότυπα.

Η σημασία της πρωτοβουλίας καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη καθώς σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 40 συστήματα φορολόγησης άνθρακα και 35 αγορές εμπορίας εκπομπών παγκοσμίως, με το 28% των παγκόσμιων εκπομπών να υπόκεινται σε τιμολόγηση. Το 2024, οι αγορές άνθρακα συγκέντρωσαν περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο τους στην κλιματική πολιτική.

Η Βραζιλία υποστηρίζει ότι τα ασυνεπή πρότυπα που ισχύουν σήμερα αυξάνουν το κόστος, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των αγορών και πλήττουν ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα ενοποιημένο σύστημα, σύμφωνα με την πρόταση, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και τις αντιδράσεις προς πολιτικές όπως ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) της ΕΕ, τις οποίες πολλές χώρες του Νότου θεωρούν άδικες.

Η τελική μορφή της πρότασης της Βραζιλίας αναμένεται να διαμορφωθεί έως τη σύνοδο COP30, όπου πιθανόν θα αποτελέσει μία από τις βασικές συμφωνίες για την ενίσχυση της διεθνούς δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής.