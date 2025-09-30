Η Μεσόγειος σε ακραία δίψα ως το 2040: Σενάριο «μηδενικής ώρας» για Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Αλγερία και Μαρόκο – Στο ίδιο καθεστώς Καλιφόρνια, Τέξας

Έως το 2040, πολλά μέρη, ειδικά στη Μεσόγειο, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική, θα αντιμετωπίσουν ακραίες ελλείψεις νερού. Οι ερευνητές προειδοποιούν: Ο χρόνος μεταξύ των ξηρασιών μειώνεται και οι δεξαμενές νερού διατρέχουν κίνδυνο.

Τα επόμενα 15 χρόνια, η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακραία λειψυδρία, ιδιαίτερα σε πόλεις σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κυρίως τη Μεσόγειο, τη νότια Αφρική και μέρη της Βόρειας Αμερικής. Μέχρι το 2100, 750 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 470 εκατομμυρίων στις πόλεις, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ακραία λειψυδρία.

Οι Vecchia Ravinandrasana και Christian Franzke από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Pusan ​​στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας , δημοσιεύουν αυτήν την πρόβλεψη στο περιοδικό Nature Communications.

Ακραία περίπτωση ξηρασίας «μηδενικής ώρας»

Οι αναλύσεις βασίζονται σε 100 προσομοιώσεις που χρησιμοποιούν τρέχοντα κλιματικά μοντέλα. Οι ερευνητές ήθελαν να προσδιορίσουν πότε θα συμβεί για πρώτη φορά μια «ξηρασία μηδενικής ώρας» σε μια περιοχή με πολύ υψηλή πιθανότητα – δηλαδή, με πιθανότητα άνω του 99%.

Αυτός ο όρος επινοήθηκε το 2018, όταν η πόλη του Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική παρουσίασε ένα σχέδιο κατανομής νερού σε περίπτωση που τα αποθέματα των δεξαμενών εξαντλούνταν κατά τη διάρκεια του έτους. Επειδή έπεσαν περισσότερες βροχοπτώσεις το 2018, το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε. Ωστόσο, οι Ravinandrasana και Franzke προβλέπουν ότι μια τέτοια ξηρασία μηδενικών ωρών θα συμβεί αργά ή γρήγορα σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία.

Οι επιστήμονες θεωρούν την ξηρασία μηδενικών ωρών ως ένα ακραίο γεγονός στο οποίο συνυπάρχουν διάφοροι παράγοντες σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο: χαμηλές βροχοπτώσεις και υψηλή εξάτμιση, χαμηλά επίπεδα νερού στα ποτάμια και ακατάλληλες αντλήσεις νερού από τον άνθρωπο.

Οι συγγραφείς της μελέτης ενσωμάτωσαν αυτούς τους παράγοντες στους υπολογισμούς τους χρησιμοποιώντας δείκτες κατωφλίου, καθώς και έναν δείκτη που σχετίζεται με τον χρόνο μέχρι να στεγνώσουν οι δεξαμενές. Στη συνέχεια, διεξήγαγαν τις προσομοιώσεις σε ένα σενάριο με μέτριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2100 (SSP2-4,5 σε τεχνική ορολογία) και με υψηλές εκπομπές (SSP3-7,0).

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται και στα δύο σενάρια

Με υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι το 35% όλων των περιοχών με υψηλό κίνδυνο ξηρασίας θα βιώσουν «ξηρασία μηδενικής ώρας» μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Αυτό θα επηρεάσει τη νότια Αφρική, τμήματα της Βόρειας Αμερικής -συμπεριλαμβανομένων της Καλιφόρνια και του Τέξας- και ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Στη Βόρεια Αφρική, θα επηρεαστούν επίσης περιοχές μακριά από τις ακτές.

Αλλά ακόμη και με χαμηλότερες εκπομπές, οι ερευνητές δεν μπορούν να δώσουν το πράσινο φως. «Ακόμα κι αν επιτύχουμε τον στόχο του 1,5 βαθμού, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν πρωτοφανή λειψυδρία», φέρεται να δήλωσε η Ravinandrasana σε ανακοίνωση του πανεπιστημίου της.

Οι Ravinandrasana και Franzke θεωρούν ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι οι υφιστάμενες δεξαμενές νερού στις χώρες που περιβάλλουν τη Μεσόγειο σύντομα δεν θα επαρκούν πλέον. «Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, λόγω της αυξανόμενης σοβαρότητας του υδρολογικού στρες, το 14% των μεγάλων δεξαμενών νερού θα μπορούσαν να στερέψουν κατά τη διάρκεια των πρώτων φαινομένων ξηρασίας μηδενικής ώρας, με σοβαρές επιπτώσεις στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων», λέει ο Franzke.

Οι ταμιευτήρες νερού που διατρέχουν κίνδυνο βρίσκονται κυρίως στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλγερία και το Μαρόκο.