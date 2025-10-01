ΔΕΗ: Αγορά 15.000 μετοχών από 5 διευθυντικά στελέχη του Ομίλου

Η ΔΕΗ Α.Ε. (“ΔΕΗ”) σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υποβλήθηκαν προς αυτή από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον Όμιλο, όπως αναφέρονται παρακάτω, ανακοινώνει ότι:

• η κα Βασιλική Καραγιαννάκη προέβη την 25.09.2025 σε αγορά 700 μετοχών της ΔΕΗ συνολικής αξίας € 9.954,00

• ο κ. Ιωάννης Γεραρής προέβη την 29.09.2025 σε αγορά 4.688 μετοχών της ΔΕΗ συνολικής αξίας € 66.100,80

• ο κ. Χρήστος Κεραμιώτης προέβη την 29.09.2025 σε αγορά 2.155 μετοχών της ΔΕΗ συνολικής αξίας € 30.126,90

• ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης προέβη την 30.09.2025 σε αγορά 5.300 μετοχών της ΔΕΗ συνολικής αξίας € 74.146,20

• ο κ. Κωνσταντίνος Νάζος προέβη την 30.09.2025 σε αγορά 2.200 μετοχών της ΔΕΗ συνολικής αξίας € 30.756,00.