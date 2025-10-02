Σταθερά ή μειωμένα τα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο για τους περισσότερους καταναλωτές

Σταθερά ή μειωμένα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο παραμένουν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν τον Οκτώβριο για την πλειονότητα των καταναλωτών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προμηθευτές με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς απορρόφησαν τις αυξήσεις στις χονδρικές τιμές ενέργειας, οι οποίες είχαν ανέβει σημαντικά τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος, διατήρησε το «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο. Τα «μπλε» (σταθερά) τιμολόγια παραμένουν συχνά σε χαμηλότερα επίπεδα, προσελκύοντας καταναλωτές που επιδιώκουν προστασία από μελλοντικές ανατιμήσεις. Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, τα τιμολόγια του Οκτωβρίου είναι χαμηλότερα κατά 2% έως 17% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Η αύξηση της χονδρικής τιμής ενέργειας τον Σεπτέμβριο επηρέασε τις τελικές χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων του Οκτωβρίου με διαφορετικό τρόπο, οδηγώντας σε ένα μείγμα παγώματος, μικρών μειώσεων αλλά και σημαντικών αυξήσεων, ανάλογα με τον πάροχο.

Η χονδρική τιμή της ενέργειας τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 27%, φτάνοντας τα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 73,15 ευρώ τον Αύγουστο. Αυτή η διακύμανση καθόρισε τις τιμές Οκτωβρίου.

Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές επέλεξαν να απορροφήσουν την αύξηση. Η ΔΕΗ κάλυψε εξ ολοκλήρου την επιβάρυνση του 27% και κράτησε τις τιμές αμετάβλητες, διατηρώντας το Γ1 τιμολόγιο στα 12,9 λεπτά η κιλοβατώρα. Η Protergia προχώρησε σε μικρή μείωση (-6%), μειώνοντας την τιμή στα 14,9 λεπτά. Αυτές οι κινήσεις φαίνεται να συνδέονται με ανεπίσημες κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αντίθετα, αρκετοί μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε σημαντικές αυξήσεις. Η Ελίν σχεδόν διπλασίασε την τιμή στο «πράσινο» τιμολόγιο, από 8,97 σε 17,1 λεπτά (+91%). Η Elpedison αύξησε την τιμή κατά 44% για καταναλώσεις άνω των 100 KWh (21,9 λεπτά από 15,24), διατηρώντας όμως σταθερή την τιμή για τις πρώτες 100 KWh. Η Ζενίθ προχώρησε σε αύξηση 41% (22,81 λεπτά από 16,15). Ο Ήρων σε αύξηση 35% (14,76 από 10,9). Η Volton κατά 18% (15,89 από 13,5). Η NRG κατά 16% (18,5 από 15,9). Το Φυσικό Αέριο αύξησε την τιμή στα 16,6 λεπτά (από 15,74).

Ως αποτέλεσμα, η μέση τιμή της αγοράς για τα «πράσινα» τιμολόγια τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στα 17,1 λεπτά η κιλοβατώρα, έναντι 14 λεπτών τον Σεπτέμβριο (+21%). Ωστόσο, αυτή η μέση τιμή έχει περιορισμένη ερμηνευτική αξία, καθώς η σταθεροποίηση των τιμών από μεγάλους παρόχους όπως η ΔΕΗ έχει διαφορετική βαρύτητα από τις μεγάλες αυξήσεις εταιρειών με πολύ μικρό μερίδιο, όπως η Ελίν.

Μπορείτε να δείτε όλες τις τιμές ρεύματος για όλα τα τιμολόγια για τον Οκτώβριο στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής, https://energycost.gr