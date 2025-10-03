Clean & Green Laundry νέα εποχή καθαριότητας με τα μεγάλης χωρητικότητας πλυντήρια της LG

Η αλλαγή ντουλάπας σημαίνει πολλά πλυντήρια: καλοκαιρινά ρούχα που φυλάσσονται, χειμωνιάτικα που βγαίνουν ξανά στη χρήση, καθώς και παπλώματα και κουβέρτες που χρειάζονται φρεσκάρισμα. Η LG Electronics, δίνει τη λύση με τα νέα πλυντήρια μεγάλης χωρητικότητας, που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και βιώσιμη λειτουργία.

Με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, αλλά και τη φροντίδα των υφασμάτων, τα πλυντήρια της LG είναι εξοπλισμένα με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Η λειτουργία Steam™ εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό και απομάκρυνση αλλεργιογόνων, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα υφάσματα. Το Inverter Direct Drive™ μοτέρ, με 10 χρόνια εγγύηση και τεχνολογία 6 Motion, προσφέρει αξιοπιστία και αντοχή στο χρόνο, ενώ η τεχνολογία TurboWash™ επιτρέπει πλύσιμο σε μόλις 39 λεπτά. Παράλληλα, η ενεργειακή απόδοση κατηγορίας Α ή Β συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ οι έξυπνες λειτουργίες, όπως η δυνατότητα προσθήκης ρούχων κατά τη διάρκεια της πλύσης, η συνδεσιμότητα ThinQ™, το Smart Diagnosis, το Wi-Fi και το Smart Pairing, κάνουν την εμπειρία πιο πρακτική και πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού.

Η περίοδος της αλλαγής σεζόν είναι η ιδανική στιγμή για να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Τα καλοκαιρινά ρούχα μπορούν να πλυθούν πριν αποθηκευτούν ώστε να παραμείνουν καθαρά και φρέσκα μέχρι την επόμενη χρονιά, ενώ τα χειμωνιάτικα φρεσκάρονται με ένα γρήγορο πρόγραμμα Steam™ για αίσθηση ανανέωσης. Τα μεγάλα φορτία, όπως παπλώματα και κουβέρτες, βρίσκουν τη λύση τους σε πλυντήρια μεγάλης χωρητικότητας, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος καθαριστηρίου.

Δύο χαρακτηριστικά μοντέλα της LG ξεχωρίζουν: το LG F4X7511TSB, με ενεργειακή απόδοση Α, αποτελεί την ιδανική λύση για οικογένειες που θέλουν να συνδυάσουν οικονομία και τεχνολογία αιχμής και το LG F0P3CYV2W, με εντυπωσιακή χωρητικότητα 20 κιλών και ενεργειακή απόδοση Β, είναι το απόλυτο πλυντήριο για παπλώματα, κουβέρτες και ογκώδη ρούχα, προσφέροντας πρακτικότητα σε μεγάλη κλίμακα.

Με τα μεγάλης χωρητικότητας πλυντήρια της LG, η αλλαγή σεζόν γίνεται ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα με περισσότερη καθαριότητα, λιγότερη κατανάλωση και φροντίδα που σέβεται τον πλανήτη.

Η LG κάνει το σύνθημα Clean & Green Laundry πραγματικότητα.