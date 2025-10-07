Βαθιά ανάσα 9,4 δισ. για Orsted, επανεκκίνησε project στις ΗΠΑ

Η δανέζικη εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων Orsted διατηρεί το σχέδιό της να ολοκληρώσει το υπεράκτιο έργο Sunrise Wind στις Ηνωμένες Πολιτείες το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Rasmus Errboe, στους δημοσιογράφους.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Orsted έχει αρχίσει ξανά πλήρως τις εργασίες στο έργο Revolution Wind στις ΗΠΑ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 80%, μετά την άρση από ομοσπονδιακό δικαστή τον περασμένο μήνα της εντολής διακοπής των εργασιών που είχε λάβει η εταιρεία από την κυβέρνηση Τραμπ τον Αύγουστο.

Η Orsted εξακολουθεί να αναμένει ότι το Revolution Wind θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026, δήλωσε ο Errboe.

Πάνω από 9 δισ. δολάρια συγκέντρωσε μέσω έκδοσης δικαιωμάτων

Η Orsted συγκέντρωσε 60 δισεκατομμύρια κορώνες Δανίας (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω έκδοσης δικαιωμάτων που είναι κρίσιμη για την εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει την ύφεση που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αιολικής ενέργειας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η συγκέντρωση κεφαλαίων, η μεγαλύτερη για μια ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας σε πάνω από μια δεκαετία, θα επιτρέψει στην κρατικά υποστηριζόμενη δανική εταιρεία να ενισχύσει τον ισολογισμό της, μετά τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, που ανέτρεψαν το επιχειρηματικό μοντέλο της Orsted.

Σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι επενδυτές αγόρασαν το 99,3% των περισσότερων από 900 εκατομμυρίων μετοχών που προσφέρθηκαν στην πλήρως αύξηση κεφαλαίου. Η εταιρεία δήλωσε ότι η ζήτηση για τις μετοχές ήταν «εξαιρετικά υψηλή».