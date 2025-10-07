  1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. Βαθιά ανάσα 9,4 δισ. για Orsted, επανεκκίνησε project στις ΗΠΑ
Βαθιά ανάσα 9,4 δισ. για Orsted, επανεκκίνησε project στις ΗΠΑ
Αιολική ενέργεια
Νέα
0

Βαθιά ανάσα 9,4 δισ. για Orsted, επανεκκίνησε project στις ΗΠΑ

0
Orsted_Kontrapunkt_DesignPresskit4_LogoPhoto2-1000×563
now viewing

Βαθιά ανάσα 9,4 δισ. για Orsted, επανεκκίνησε project στις ΗΠΑ

Orsted_Kontrapunkt_DesignPresskit4_LogoPhoto2-1000×563
now playing

Κατρακυλά έως 17% η μετοχή της δανικής Orsted μετά από εντολή αναστολής έργου αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ

Orsted_Kontrapunkt_DesignPresskit4_LogoPhoto2-1000×563
now playing

ΑΠΕ: Εγκατάλειψη έργων από την Orsted

d
now playing

Δανία: Η Orsted προειδοποίησε για διακοπή παροχής φυσικού αερίου από Ρωσία

Η δανέζικη εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων Orsted διατηρεί το σχέδιό της να ολοκληρώσει το υπεράκτιο έργο Sunrise Wind στις Ηνωμένες Πολιτείες το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Rasmus Errboe, στους δημοσιογράφους.

Όπως μεταδίδει το Reuters,  η Orsted έχει αρχίσει ξανά πλήρως τις εργασίες στο έργο Revolution Wind στις ΗΠΑ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 80%, μετά την άρση από ομοσπονδιακό δικαστή τον περασμένο μήνα της εντολής διακοπής των εργασιών που είχε λάβει η εταιρεία από την κυβέρνηση Τραμπ τον Αύγουστο.

Η Orsted εξακολουθεί να αναμένει ότι το Revolution Wind θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026, δήλωσε ο Errboe.

Πάνω από 9 δισ. δολάρια συγκέντρωσε μέσω έκδοσης δικαιωμάτων

Η Orsted συγκέντρωσε 60 δισεκατομμύρια κορώνες Δανίας (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω έκδοσης δικαιωμάτων που είναι κρίσιμη για την εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει την ύφεση που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αιολικής ενέργειας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η  συγκέντρωση κεφαλαίων, η μεγαλύτερη για μια ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας σε πάνω από μια δεκαετία, θα επιτρέψει στην κρατικά υποστηριζόμενη δανική εταιρεία να ενισχύσει τον ισολογισμό της, μετά τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, που ανέτρεψαν το επιχειρηματικό μοντέλο της Orsted.

Σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι επενδυτές αγόρασαν το 99,3% των περισσότερων από 900 εκατομμυρίων μετοχών που προσφέρθηκαν στην πλήρως αύξηση κεφαλαίου. Η εταιρεία δήλωσε ότι η ζήτηση για τις μετοχές ήταν «εξαιρετικά υψηλή».

tags:
Σχετικά θέματα

Ζημίες 600 εκατ. δολαρίων για τη Shell από την ακύρωση του έργου βιοκαυσίμων στο Ρότερνταμ – Ισχυρές επιδόσεις στο LNG

press-room 0
ΑΠΕ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τον άνθρακα – Ιστορική πρωτιά στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

press-room 0
ΖενίΘ@ΟΑΚΑ

ΖeniΘ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προσφέρουν την απόλυτη μπασκετική εμπειρία, για 5η συνεχόμενη χρονιά

press-room 0
Close

Share this video