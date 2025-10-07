Ζημίες 600 εκατ. δολαρίων για τη Shell από την ακύρωση του έργου βιοκαυσίμων στο Ρότερνταμ – Ισχυρές επιδόσεις στο LNG

Ζημία ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων εκτιμά ότι θα καταγράψει η Shell στο τρίτο τρίμηνο του 2025, μετά την απόφασή της να εγκαταλείψει το έργο βιοκαυσίμων στο Ρότερνταμ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η πετρελαϊκή εταιρεία.

Παρά τη ζημία αυτή, η Shell σημείωσε ότι η απόδοση του τομέα φυσικού αερίου σε επίπεδο εμπορίας ήταν «σημαντικά υψηλότερη», ενώ και τα αποτελέσματα στον τομέα του πετρελαίου ήταν «υψηλότερα» το ίδιο διάστημα. Παράλληλα, παρουσίασε αυξημένη παραγωγή LNG, γεγονός που αποτυπώνει ισχυρή ανάκαμψη στον τομέα που αποτελεί βασικό μοχλό κερδοφορίας του ομίλου.

Η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την παραγωγή LNG το τρίτο τρίμηνο, τοποθετώντας την πλέον μεταξύ 7 και 7,4 εκατ. μετρικών τόνων, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 6,7 έως 7 εκατ. τόνων. Στο δεύτερο τρίμηνο η παραγωγή είχε διαμορφωθεί στα 6,7 εκατ. τόνους.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο βιοκαυσίμων στο Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, το οποίο είχε εγκριθεί το 2021 με ετήσια παραγωγή 820.000 μετρικών τόνων, σταμάτησε πέρυσι και ακυρώθηκε οριστικά τον περασμένο μήνα, καθώς κρίθηκε μη ανταγωνιστικό.

Η εταιρεία σημείωσε ακόμη πλήγμα 200 έως 400 εκατ. δολαρίων από την «αναπροσαρμογή των συμμετοχικών συμφερόντων» της στο βραζιλιάνικο κοίτασμα Tupi, ενώ αναμένει ζημίες στον τομέα των χημικών, ο οποίος βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση.

Την ίδια ώρα, η Shell βλέπει το ενδεικτικό περιθώριο κέρδους διύλισης να αυξάνεται στα 11,6 δολάρια ανά βαρέλι το τρίτο τρίμηνο, από 8,9 δολάρια το προηγούμενο. Οι παγκόσμιες τιμές αναφοράς του αργού Brentδιαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 68 δολάρια ανά βαρέλι στο τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, έναντι 67 δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο και 79 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Shell αναμένεται αργότερα εντός Οκτωβρίου, με τους αναλυτές να παρακολουθούν στενά την πορεία των ενεργειακών τιμών και τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας στον τομέα της καθαρής ενέργειας.