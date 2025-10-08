Καθυστέρηση στα κουπόνια του προγράμματος «Αλλάζω Θέρμανση και Θερμοσίφωνα» — Σε κίνδυνο 100.000 ηλιακοί θερμοσίφωνες

Σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση των vouchers του προγράμματος «Αλλάζω Θέρμανση και Θερμοσίφωνα» έχουν προκαλέσει ασφυξία στην αγορά και αβεβαιότητα σε χιλιάδες δικαιούχους. Το πρόβλημα με την πλατφόρμα υποβολής και έγκρισης αιτήσεων έχει οδηγήσει σε στασιμότητα την εγκατάσταση περίπου 100.000 ηλιακών θερμοσιφώνων, απειλώντας τόσο τις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και τα νοικοκυριά που περιμένουν να επωφεληθούν.

Παρότι δόθηκε παράταση στην εξαργύρωση των επιταγών έως τον Απρίλιο του 2026, το βασικό ζήτημα παραμένει: τα vouchers δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεκινήσει καμία εργασία εγκατάστασης.

Οι καθυστερήσεις έχουν πλήξει καίρια τον κλάδο των ηλιακών συστημάτων. Κατασκευαστές, έμποροι και εγκαταστάτες βρίσκονται σε αναμονή, με πολλούς να προειδοποιούν για κίνδυνο “λουκέτων”.

Πτώση Πωλήσεων: Το 2024 καταγράφηκε πτώση 15,7% στις δεξαμενές και 25,5% στους συλλέκτες στην εγχώρια αγορά.

Αδράνεια στην Αγορά: Εξειδικευμένα καταστήματα σε όλη τη χώρα αναφέρουν ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν καμία πώληση εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Πλήγμα στους Εγκαταστάτες: Τα μικρά συνεργεία, ιδιαίτερα στην επαρχία, βλέπουν τις δουλειές τους να μηδενίζονται, καθώς για πολλούς η εγκατάσταση λίγων θερμοσιφώνων τον χρόνο αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος.

Παράλληλα, ο κλάδος επισημαίνει ότι ενώ χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να στηθεί η πλατφόρμα, ζητείται τώρα από τις επιχειρήσεις να παράξουν και να εγκαταστήσουν χιλιάδες συστήματα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα — κάτι που θεωρείται ανέφικτο.

Η αδυναμία έκδοσης των επιταγών έχει «παγώσει» την αγορά και έχει φέρει σε αδιέξοδο τους δικαιούχους.

Περίπου 100.000 ηλιακοί θερμοσίφωνες κινδυνεύουν να ακυρωθούν, καθώς χωρίς τα vouchers δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης.

Η αγορά προειδοποιεί ότι ακόμη κι αν εκδοθούν άμεσα, είναι αδύνατον να παραχθούν, πωληθούν και εγκατασταθούν όλα τα συστήματα μέσα σε λίγους μήνες.

Για τον λόγο αυτό, ζητείται η σταδιακή έκδοση των επιταγών — αρχίζοντας από τους πρώτους 30.000 έως 40.000 δικαιούχους — ώστε να ξεκινήσει η ροή των εργασιών και να αποφευχθεί συμφόρηση στην παραγωγή και εγκατάσταση.

Η καθυστέρηση δεν πλήττει μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά που περίμεναν μείωση των ενεργειακών τους εξόδων. Η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα 160 λίτρων θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 500 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Με 100.000 εγκαταστάσεις, η συνολική εξοικονόμηση που χάνεται ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Πέρα από την οικονομική ζημιά, χάνονται και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη: η εξοικονόμηση ενέργειας από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα αντιστοιχεί στους ρύπους ενός αυτοκινήτου που διανύει 15.000 χιλιόμετρα τον χρόνο.

Σε βάθος 20ετίας, η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Η επιτυχία του προγράμματος «Αλλάζω Θέρμανση και Θερμοσίφωνα» θα μπορούσε να αποφέρει ουσιαστικά ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Όμως, όσο καθυστερεί η έκδοση των vouchers, τόσο απομακρύνεται ο στόχος αυτός.

Η άμεση ενεργοποίηση του συστήματος και η ταχεία διάθεση των επιταγών είναι πλέον επιτακτική — όχι μόνο για να σωθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και για να αρχίσουν τα νοικοκυριά να απολαμβάνουν τα οφέλη που τους υποσχέθηκε το πρόγραμμα.