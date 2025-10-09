Διπλασιασμός δυναμικότητας του TAP: Η Ελλάδα σε ρόλο-κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, καθώς προχωρά ο σχεδιασμός για τον διπλασιασμό της δυναμικότητας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP). Η αναβάθμιση του αγωγού από 10 σε 20 δισ. κυβικά μέτρα (κ.μ.) φυσικού αερίου ετησίως έως το 2027 τοποθετεί τη χώρα σε ρόλο κλειδί για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και τη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2020, ο TAP έχει μεταφέρει συνολικά 50 δισ. κ.μ. αζερικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ο αγωγός, που αποτελεί τμήμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Southern Gas Corridor – SGC), συνδέει τα κοιτάσματα του Shah Deniz II στο Αζερμπαϊτζάν με την ευρωπαϊκή αγορά, μέσω Τουρκίας, Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας.

Στην Ελλάδα, ο ΔΕΣΦΑ ολοκλήρωσε σειρά έργων που επιτρέπουν την αύξηση της δυναμικότητας και την αμφίδρομη ροή φυσικού αερίου. Οι νέοι σταθμοί συμπίεσης στην Αμπελιά και στη Νέα Μεσημβρία κρίθηκαν απαραίτητοι για την πλήρη αξιοποίηση του TAP και τη σύνδεσή του με το εθνικό δίκτυο. Η πιστοποίηση των έργων αυτών θα ανοίξει τον δρόμο για την οριστική αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του αγωγού.

Ο διπλασιασμός της δυναμικότητας του TAP ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Μέσω των διασυνδέσεων με τον αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), το φυσικό αέριο της Κασπίας μπορεί πλέον να διοχετεύεται προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιορίζοντας την εξάρτηση των βαλκανικών χωρών από μία μόνο πηγή προμήθειας.

Από το 2020 έως σήμερα, ο TAP έχει παραδώσει πάνω από 41,7 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου στην Ιταλία, 4,8 δισ. κ.μ. στην Ελλάδα και 3,2 δισ. κ.μ. στη Βουλγαρία.

Συνέργεια με τις υποδομές LNG

Παράλληλα, η αυξημένη δραστηριότητα στους ελληνικούς σταθμούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Στη Ρεβυθούσα, οι εισαγωγές LNG έχουν υπερδιπλασιαστεί, ενώ οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας σημείωσαν άνοδο 667% το πρώτο εννιάμηνο του 2025.

Η λειτουργία του νέου πλωτού τερματικού σταθμού (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη και η ανάπτυξη του «Κάθετου Άξονα» —δικτύου που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία— αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη ροή ενέργειας προς τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.

Διεθνής συνεργασία και στρατηγική σημασία

Στο μετοχικό κεφάλαιο του TAP συμμετέχουν πέντε εταιρείες με ίσα ποσοστά: bp, SOCAR, Snam, Fluxys και Enagás. Η διεθνής αυτή συνεργασία στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Ευρώπης.