  1. Home
  2. Νέα
  3. Η Αίγυπτος ζητά αναβολή αποστολών ΥΦΑ έως το 2026 λόγω μειωμένης ζήτησης
Η Αίγυπτος ζητά αναβολή αποστολών ΥΦΑ έως το 2026 λόγω μειωμένης ζήτησης
Νέα
Φυσικό αέριο
0

Η Αίγυπτος ζητά αναβολή αποστολών ΥΦΑ έως το 2026 λόγω μειωμένης ζήτησης

0
LNG
now viewing

Η Αίγυπτος ζητά αναβολή αποστολών ΥΦΑ έως το 2026 λόγω μειωμένης ζήτησης

heavy-duty-construction-machines-carrying-placing-gas-pipe-into-ground-800-px
now playing

Διπλασιασμός δυναμικότητας του TAP: Η Ελλάδα σε ρόλο-κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

T
now playing

Στάσιμος ο Κάθετος Διάδρομος - Το δίλλημα της Ουκρανίας

lng
now playing

Άνοδος του LNG και πτώση του φυσικού αερίου - ΕΕ και Ελλάδα αλλάζουν ενεργειακά

Η Αίγυπτος ζήτησε από τους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) να αναβάλουν τις προγραμματισμένες αποστολές για το υπόλοιπο του 2025, καθώς η εσωτερική ζήτηση αποδείχθηκε χαμηλότερη από τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή πρακτορεία, η κρατική εταιρεία Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ζήτησε από τους προμηθευτές να μεταθέσουν τουλάχιστον 20 φορτία ΥΦΑ που επρόκειτο να παραδοθούν έως τον Δεκέμβριο. Οι αποστολές αυτές αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Απρόβλεπτη ζήτηση και υπερπροσφορά

Η απόφαση αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στην πρόβλεψη της ενεργειακής της κατανάλωσης, μετά την πρόσφατη στροφή της σε εισαγωγές φυσικού αερίου.
Η Αίγυπτος, η οποία έγινε καθαρός εισαγωγέας ΥΦΑ το 2024, υπερδιπλασίασε τις αγορές της το 2025, προσπαθώντας να διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια. Ωστόσο, η ζήτηση αποδείχθηκε χαμηλότερη, οδηγώντας σε περίσσευμα φορτίων που δεν κρίνονται πλέον απαραίτητα.

Πηγές αναφέρουν ότι αρκετές συμφωνίες που υπεγράφησαν νωρίτερα μέσα στο έτος περιλαμβάνουν ρήτρες ευελιξίας, επιτρέποντας την καθυστέρηση ή επαναπρογραμματισμό παραδόσεων — κάτι που αξιοποιεί τώρα το Κάιρο.

Επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά

Η μείωση των εισαγωγών της Αιγύπτου εκτιμάται ότι θα απελευθερώσει επιπλέον ποσότητες ΥΦΑ για άλλους αγοραστές, κυρίως στην Ευρώπη, όπου η ζήτηση για εναλλακτικές προμήθειες παραμένει ισχυρή μετά τη μείωση των ροών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να ασκήσει καθοδική πίεση στις διεθνείς τιμές του ΥΦΑ, ενισχύοντας τη σταθερότητα της αγοράς σε μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας.

tags:
Σχετικά θέματα
BP

Η BP ξεκινά παραγωγή πετρελαίου στο πεδίο Murlach στη Βόρεια Θάλασσα

press-room 0
433335

Ανδριανός: Η βιώσιμη γεωργία είναι προϋπόθεση επιβίωσης για το περιβάλλον και την ελληνική παραγωγή

press-room 0
223

Η FARIA Renewables ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με δύο νέα αιολικά έργα συνολικής ισχύος 30,8 MW

press-room 0
Close

Share this video