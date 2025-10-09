Η Αίγυπτος ζητά αναβολή αποστολών ΥΦΑ έως το 2026 λόγω μειωμένης ζήτησης

Η Αίγυπτος ζήτησε από τους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) να αναβάλουν τις προγραμματισμένες αποστολές για το υπόλοιπο του 2025, καθώς η εσωτερική ζήτηση αποδείχθηκε χαμηλότερη από τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή πρακτορεία, η κρατική εταιρεία Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ζήτησε από τους προμηθευτές να μεταθέσουν τουλάχιστον 20 φορτία ΥΦΑ που επρόκειτο να παραδοθούν έως τον Δεκέμβριο. Οι αποστολές αυτές αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Απρόβλεπτη ζήτηση και υπερπροσφορά

Η απόφαση αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στην πρόβλεψη της ενεργειακής της κατανάλωσης, μετά την πρόσφατη στροφή της σε εισαγωγές φυσικού αερίου.

Η Αίγυπτος, η οποία έγινε καθαρός εισαγωγέας ΥΦΑ το 2024, υπερδιπλασίασε τις αγορές της το 2025, προσπαθώντας να διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια. Ωστόσο, η ζήτηση αποδείχθηκε χαμηλότερη, οδηγώντας σε περίσσευμα φορτίων που δεν κρίνονται πλέον απαραίτητα.

Πηγές αναφέρουν ότι αρκετές συμφωνίες που υπεγράφησαν νωρίτερα μέσα στο έτος περιλαμβάνουν ρήτρες ευελιξίας, επιτρέποντας την καθυστέρηση ή επαναπρογραμματισμό παραδόσεων — κάτι που αξιοποιεί τώρα το Κάιρο.

Επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά

Η μείωση των εισαγωγών της Αιγύπτου εκτιμάται ότι θα απελευθερώσει επιπλέον ποσότητες ΥΦΑ για άλλους αγοραστές, κυρίως στην Ευρώπη, όπου η ζήτηση για εναλλακτικές προμήθειες παραμένει ισχυρή μετά τη μείωση των ροών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να ασκήσει καθοδική πίεση στις διεθνείς τιμές του ΥΦΑ, ενισχύοντας τη σταθερότητα της αγοράς σε μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας.