Από το Check-In μέχρι την απογείωση: Πώς οι ψύκτες της LG εξασφαλίζουν αξιόπιστη ψύξη στα αεροδρόμια

Από τους ουρανοξύστες και τα εμπορικά κέντρα μέχρι ακόμα και πυρηνικούς σταθμούς, οι ψύκτες είναι οι αφανείς ήρωες του κλιματισμού. Όταν όμως πρόκειται για αεροδρόμια, η πρόκληση ανεβαίνει επίπεδο. Αυτοί οι τεράστιοι κόμβοι λειτουργούν αδιάκοπα, 24 ώρες το 24ωρο, με χιλιάδες ανθρώπους να κινούνται σε τερματικούς σταθμούς, χώρους αποσκευών, αίθουσες ελέγχου και καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα ψύξης πρέπει να είναι απολύτως αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και πάντα έτοιμα για κάθε συνθήκη.

Η LG έχει θέσει ως αποστολή της να προσφέρει ακριβώς αυτή την απόδοση. Οι υψηλής απόδοσης ψύκτες της έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ιδανικές εσωτερικές συνθήκες, αξιοποιώντας κάθε ίχνος ενέργειας. Και τα αεροδρόμια ανά τον κόσμο αποδεικνύουν καθημερινά πόσο αξιόπιστες είναι οι λύσεις της LG σε μερικά από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

Στην LG, γνωρίζουν ότι κανένα αεροδρόμιο δεν είναι ίδιο, γι’ αυτό και προσαρμόζουν τις λύσεις σε κάθε τοποθεσία. Η γκάμα των προϊόντων της εταιρίας περιλαμβάνει ψύκτες απορρόφησης, φυγοκεντρικούς, υδρόψυκτους screw, αερόψυκτους screw και Inverter Scroll – καθένας με εξειδικευμένη τεχνολογία και ακριβή συστήματα ελέγχου. Είτε πρόκειται για το καυτό κλίμα της ερήμου είτε για υγρές παραθαλάσσιες πόλεις, οι LG ψύκτες προσαρμόζονται για να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων.

Στο Αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας εγκαταστάθηκαν πέντε φυγοκεντρικοί ψύκτες, καθένας με ισχύ 3.000 Refrigeration Ton (RT). Με τη χρήση διπλής συμπίεσης προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις, ενώ παράλληλα μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση. Αντίστοιχες εγκαταστάσεις φυγοκεντρικών ψυκτών έχουν πραγματοποιηθεί και σε αεροδρόμια του Μπανγκλαντές και της Ινδονησίας, βοηθώντας τα να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της ψύξης σε μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις.

Στη Μπραζαβίλ του Κονγκό, το αεροδρόμιο Maya-Maya λειτουργεί πλέον με υδρόψυκτους screw ψύκτες. Αυτές οι μονάδες έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα τη σταθερότητα, διαθέτουν προηγμένα συστήματα προστασίας και ακριβή έλεγχο. Για να τιμήσει την εγκατάσταση, η LG διοργάνωσε τελετή εγκαινίων στις 12 Σεπτεμβρίου.

Στην Πόλη του Μεξικού, το αεροδρόμιο Benito Juarez στηρίζεται στους αερόψυκτους screw ψύκτες της LG για να εξασφαλίζει την άνεση των επιβατών. Λειτουργούν αθόρυβα, με χαμηλές δονήσεις, και διαθέτουν εξελιγμένο αλγόριθμο ελέγχου για βέλτιστη απόδοση. Χάρη στον ατμοποιητή με πτωτική μεμβράνη και ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, βελτιώνεται η θερμική απόδοση, μειώνεται η απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού και εξασφαλίζεται ακριβής διαχείρισή του.

Στη Νότια Κορέα, οι ψύκτες της LG λειτουργούν σε πολλά αεροδρόμια. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon λειτουργούν οκτώ αερόψυκτοι screw ψύκτες για σταθερή ψύξη, ενώ σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια όπως το Gimpo και το Jeju χρησιμοποιούνται μοντέλα απορρόφησης με ψυκτικό μέσο χαμηλού GWP για αποδοτικότητα και ασφάλεια, σε συνδυασμό με φυγοκεντρικές και υδρόψυκτες μονάδες.

Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Η παγκόσμια αγορά ψυκτών αναμένεται να φτάσει τα 12 δισ. δολάρια έως το 2027, και στόχος της LG είναι να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της στα 720 εκατ. δολάρια (1 τρισ. KRW) μέσα σε δύο χρόνια. Με την προηγμένη τεχνολογία της, την ευρεία γκάμα προϊόντων και τη δέσμευσή της σε εξατομικευμένες λύσεις, η LG είναι έτοιμη να διατηρεί τα αεροδρόμια – και τους βιομηχανικούς χώρους παγκοσμίως – δροσερούς, άνετους και ενεργειακά αποδοτικούς.