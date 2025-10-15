Η πιο έξυπνη επιλογή για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει και φέτος την υπογραφή των πρατηρίων Shell

Με την πιο έξυπνη πρόταση στην αγορά ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου η Coral A.E. – Shell Licensee τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια Shell, με όφελος έως 6%* και έως 12 άτοκες δόσεις.

Με εκτεταμένο δίκτυο παράδοσης σε όλη τη χώρα και τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς online παραγγελίας, τα πρατήρια Shell διασφαλίζουν την έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση πετρελαίου θέρμανσης, με τη γνωστή σφραγίδα ποιότητας και τα υψηλά της πρότυπα.

Επιπλέον, οι καταναλωτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Shell GO+ κερδίζουν διπλάσιους πόντους για κάθε αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Για παραγγελίες, οι καταναλωτές μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς 18330 ή 210 2852571 (με αστική χρέωση), ή να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα παραγγελίας στη διεύθυνση https://heatingoil.coralenergy.gr/.

Τα πρατήρια Shell παραμένουν και φέτος η πρώτη επιλογή των καταναλωτών που αναζητούν άριστη εξυπηρέτηση και εγγύηση ποιότητας στο πετρέλαιο θέρμανσης.

* * Για αγορές με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Yellow 500 λίτρων και άνω, παρέχεται επιβράβευση σε yellows 6% με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα και 3% με χρεωστική, καθώς και συμμετοχές στην κλήρωση, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει την αξία της συναλλαγής του σε yellows. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει από 15/10 έως και 30/11.

Για αγορές με κάρτες Εθνικής Τράπεζας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Go For More η επιβράβευση σε Go for More πόντους είναι 2% με χρήση πιστωτικής κάρτας και 1% με χρήση χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Για αγορές με την πιστωτική Alpha Bank Energy προσφέρεται επιβράβευση ίση με το 3% της αξίας της αγοράς.