Η νέα στρατηγική της ΔΕΗ και το πράσινο ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

Τη νέα στρατηγική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Στάσσης, στο BNEF Summit London 2025. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ενεργειακής ευελιξίας και αξιοπιστίας, σε μια περίοδο όπου η αυξανόμενη ζήτηση από τα data centers και η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεταβάλλουν το ενεργειακό τοπίο. Ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης εξαρτάται από τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ισχυρότερο περιφερειακό συντονισμό στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Κεντρικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 775 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο εξυπηρετεί δύο σκοπούς: την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και τη στήριξη του αναθεωρημένου business plan της περιόδου 2026-2028, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και ψηφιοποιημένα δίκτυα. Μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε επιλέξιμα πράσινα έργα, στηρίζοντας έμπρακτα τη στρατηγική της εταιρείας για καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια.

Ο πυρήνας του νέου επιχειρηματικού πλάνου της ΔΕΗ αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με συνολικές επενδύσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2027. Τα έργα αφορούν φωτοβολταϊκά, αιολικά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού, όπου ο Όμιλος επεκτείνεται δυναμικά, όπως στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία.

Η ευελιξία παραγωγής αποτελεί δεύτερο βασικό πυλώνα της στρατηγικής. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της στοχαστικότητας των ΑΠΕ και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων στις τιμές ηλεκτρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως συστήματα μπαταριών, έργα αντλησιοταμίευσης και μονάδες αιχμής φυσικού αερίου. Οι τεχνολογίες αυτές ενισχύουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του συστήματος, παρέχοντας την απαραίτητη ευελιξία σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Η ΔΕΗ επενδύει το ένα τρίτο του συνολικού της CAPEX στα δίκτυα, έχοντας ήδη διαθέσει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ για την επόμενη τριετία έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 2,7 δισεκατομμύρια. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν έξυπνα, ευέλικτα και ψηφιοποιημένα δίκτυα σε Ελλάδα και Ρουμανία και συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή των δυναμικών τιμολογίων, που επιτρέπουν στους καταναλωτές να προσαρμόζουν τη ζήτησή τους με βάση τις τιμές της αγοράς. Σημαντικό ρόλο έχουν οι έξυπνοι μετρητές, οι οποίοι αποτελούν προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης της κατανάλωσης.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά στην ανάπτυξη ενός μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο θα τροφοδοτείται από νέα, πρόσθετη ηλεκτρική ισχύ. Στόχος της επένδυσης είναι η αξιοποίηση των πρώην λιγνιτικών περιοχών και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών.

Η συνολική στρατηγική της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2028 επιδιώκει να συνδυάσει την πράσινη ανάπτυξη με την ενεργειακή σταθερότητα. Μέσω του πράσινου ομολόγου των 775 εκατ. ευρώ και του επενδυτικού προγράμματος των 10 δισ. έως το 2027, η εταιρεία ενισχύει τη θέση της στην περιφερειακή αγορά ενέργειας και συμβάλλει στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, με έμφαση στην αξιοπιστία, τη βιωσιμότητα και τη μείωση του κόστους για τον τελικό καταναλωτή.