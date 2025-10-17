Αμείωτο το ενδιαφέρον της Κίνας για ρωσικό LNG παρά τις κυρώσεις του Ηνωμένου Βασίλειου

Αμείωτο φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον του Πεκίνου για τις ενεργειακές προμήθειες της Μόσχας, παρά τις προσπάθειες της Δύσης να το “περιορίσει”.

Μια αποστολή ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έφτασε για πρώτη φορά σε κινεζικό τερματικό σταθμό από τότε που το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στις λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, το πλοίο Arctic Mulan, που μετέφερε καύσιμα από το εργοστάσιο Arctic LNG 2 στη Ρωσία, το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί στη “μαύρη λίστα”, έφτασε στον σταθμό Beihai LNG την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον τερματικό σταθμό επειδή από τα τέλη Αυγούστου δέχεται τα απαγορευμένα ρωσικά φορτία.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον βρίσκεται εν μέσω ενός κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου με το Πεκίνο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ και άλλες δυτικές χώρες επιδιώκουν να περιορίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα έσοδά της.

Αν και οι κυρώσεις περιλαμβάνουν μια περίοδο σταδιακής κατάργησης που διαρκεί έως τις 13 Νοεμβρίου, τουλάχιστον ένα φορτίο που φαίνεται να βρίσκεται καθ’ οδόν από την Αρκτική προς τη νότια Κίνα θα μπορούσε να φτάσει μετά την ημερομηνία αυτή -ένα σημάδι ότι το Πεκίνο πιθανότατα δεν θα επιβραδύνει το εμπόριό του με τη Ρωσία. Δύο επιπλέον φορτία στην Ανατολική Ασία κατευθύνονται επίσης προς τη νότια Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία των πλοίων.

Η Ρωσία και η Κίνα είχαν προβλέψει πιθανά αντίποινα από τη Δύση κατά της Beihai. Η ασιατική χώρα όρισε τον τερματικό σταθμό ως το μοναδικό σημείο εισόδου για φορτία από το Arctic LNG 2 -ένα ρωσικό έργο που έχει ήδη υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τότε, άλλοι Κινέζοι εισαγωγείς έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν τον τερματικό σταθμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, το Arctic Mulan φόρτωσε ένα φορτίο LNG από μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης στην ανατολική Ρωσία στις αρχές Οκτωβρίου. Το καύσιμο που αποθηκεύτηκε προήλθε από το έργο Arctic LNG 2. Η μονάδα αποθήκευσης και το Arctic Mulan έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από δυτικές χώρες.