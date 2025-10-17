Η Geocycle Ελλάς, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, φέρνει το πρώτο της ηλεκτρικό απορριμματοφόρο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η Geocycle Ελλάς, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, εντάσσει στον στόλο της το πρώτο ηλεκτρικό απορριμματοφόρο, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην πράσινη καινοτομία και την κυκλική οικονομία.

Το νέο όχημα αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο στο πλαίσιο της συμβάσης της Geocycle – ΠΕΡΜΕ για την διαχείριση των στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, συλλέγοντας καθημερινά τα παραγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά και μεταφέροντάς τα από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Geocycle στο Κορωπί.

Με αυτονομία έως 330 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχείας φόρτισης από 20% έως 80% σε μόλις μία ώρα, το ηλεκτρικό απορριμματοφόρο της Geocycle Ελλάς θέτει νέα πρότυπα στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το απορριμματοφόρο προσφέρει μηδενικές εκπομπές ρύπων και σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη και αποδοτική λειτουργία.

Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία της Geocycle – ΠΕΡΜΕ με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), συμβάλλοντας στους στόχους του για την μείωση των εκπομπών που προκύπτουν από την λειτουργία του αεροδρομίου και αναδεικνύοντας το αεροδρόμιο της Αθήνας ως πρότυπο βιωσιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

Η Λένα Μπέλση, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Geocycle Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Το πρώτο ηλεκτρικό απορριμματοφόρο μας αποτελεί στρατηγικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή. Η ένταξή του στο έργο του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η καινοτομία και η πράσινη τεχνολογία μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητα. Στον Όμιλο, επενδύουμε συστηματικά σε λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την κυκλική οικονομία, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένοι στο όραμά μας για ένα μέλλον χωρίς απόβλητα».