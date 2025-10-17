IEA: Πιθανή υπερπροσφορά 4 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως το 2026 – Επιφυλάξεις από αναλυτές

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει μια τεράστια υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου το 2026, η οποία εκτιμάται στα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, οι παραδοχές του IEA θεωρούνται υπερβολικά φιλόδοξες, σύμφωνα με τον αναλυτή εμπορευμάτων της Commerzbank, Carsten Fritsch.

Ο IEA εκτιμά ότι η προσφορά πετρελαίου εκτός του OPEC+ θα αυξηθεί κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2026, μετά από άνοδο 1,6 εκατ. βαρελιών φέτος. Παράλληλα, αναμένει αύξηση της παραγωγής του OPEC+ κατά 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Αντίθετα, η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί μόλις κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση του IEA για την τρέχουσα παραγωγή του OPEC+ είναι περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως υψηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του OPEC και της S&P Global Commodity Insights. Σύμφωνα με τον Fritsch, η μόνη φορά που είχε παρατηρηθεί μεγαλύτερο πλεόνασμα στην αγορά πετρελαίου ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, πριν από πέντε χρόνια, και μόνο για δύο τρίμηνα.

«Τότε, η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε σε σημαντική μείωση της παραγωγής τόσο από τον OPEC+ όσο και από παραγωγούς εκτός οργανισμού, επαναφέροντας την ισορροπία στην αγορά», σημειώνει ο αναλυτής.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ένα αντίστοιχο σενάριο θα μπορούσε να επαναληφθεί, καθώς μια τόσο μεγάλη υπερπροσφορά είναι μάλλον απίθανη. «Η παραγωγή δύσκολα θα αυξηθεί τόσο πολύ όσο υποθέτει ο IEA, δεδομένης της προοπτικής ενός τόσο υψηλού πλεονάσματος», υπογραμμίζει ο Fritsch.