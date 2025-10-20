  1. Home
Νέα εποχή για το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης – Δωρεά €2,5 εκατ. από την ΤΕΡΝΑ
Κατασκευαστικές
Νέα
Το νέο, υπερσύγχρονο και πλήρως λειτουργικό Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης, το οποίο ανακατασκεύασε εξ ολοκλήρου η ΤΕΡΝΑ μέσω δωρεάς ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, επισκέφθηκε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Αύγουστο του 2024, η πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή κατέστρεψε ολοσχερώς την εγκατάσταση, αφήνοντας εκατοντάδες παιδιά χωρίς χώρο άθλησης.

Ανταποκρινόμενη πάντοτε σε έκτακτες ανάγκες και σε στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, η ΤΕΡΝΑ, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος και τις εργασίες αποκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου.

Μέσα σε λίγους μήνες, η ΤΕΡΝΑ παρέδωσε μια υπερσύγχρονη αθλητική υποδομή, η οποία έχει ήδη γίνει το «δεύτερο σπίτι» για τη νεολαία της περιοχής.

Το Κλειστό Γυμναστήριο Πεντέλης είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κλειστά γήπεδα της Αττικής, με παρκέ τελευταίας τεχνολογίας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πλήρες σύστημα φωτισμού με προβολείς LED, κλιματισμό και ηχητική εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών.

«Με αίσθημα ευθύνης και έμπρακτης προσφοράς προς την κοινωνία, και ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη να συμβάλλουμε κι εμείς στην προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2024, αναλάβαμε να καλύψουμε εξ ολοκλήρου το κόστος και να υλοποιήσουμε τις εργασίες ανακατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νέας Πεντέλης. Μέσα σε έξι, ουσιαστικά, μήνες, ολοκληρώσαμε τη δημιουργία μιας νέας, υπερσύγχρονης και ασφαλούς αθλητικής εγκατάστασης, στην οποία έχουν ήδη επιστρέψει τα παιδιά της περιοχής. Νιώθουμε περήφανοι που σταθήκαμε ξανά δίπλα στην κοινωνία, κάνοντας το καθήκον μας» δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης.

