Η LG παρουσίασε το αντιμικροβιακό υλικό Purotec στη διεθνή έκθεση K στη Γερμανία

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων LG PuroTec™, της καινοτόμας σειράς αντιμικροβιακών προσθέτων, στην έκθεση K 2025 – μία από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις πλαστικών παγκοσμίως – που πραγματοποιήθηκε στο Düsseldorf της Γερμανίας από τις 8 έως τις 15 Οκτωβρίου.

Με την πρώτη της συμμετοχή στην έκθεση K, η LG επιταχύνει την παγκόσμια ανάπτυξη του τομέα προηγμένων υλικών της. Μέσα στο 2025, η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή της παρουσία, συμμετέχοντας και στις τρεις μεγαλύτερες εκθέσεις πλαστικών στον κόσμο: τη Chinaplas στην Κίνα, την National Plastics Exposition στις Ηνωμένες Πολιτείες και την K Show στην Ευρώπη.

Επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στις τεχνολογίες προηγμένων υλικών, οι λύσεις PuroTec της LG βρήκαν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, από τις οικιακές συσκευές, την υγειονομική περίθαλψη και τα κατασκευαστικά υλικά, μέχρι τη συσκευασία και τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα. Μαζί με ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο PuroTec, η παρουσία της LG στην έκθεση K περιλάμβανε επίσης αντιβακτηριακά πλαστικά που αναπτύχθηκαν από κοινού με την LG Chem, ηγέτιδα εταιρεία στην καινοτομία χημικών και υλικών.

Αποδεικνύοντας το βάθος και την ποικιλία των προϊόντων της, η LG παρουσίασε πέντε βασικές σειρές προϊόντων PuroTec στην έκθεση. Το LG PuroTec είναι ένα αντιμικροβιακό πρόσθετο με βάση μια γυάλινη μήτρα που μπορεί να ενσωματωθεί σε πλαστικά, επιχρίσματα, επιστρώσεις σε σκόνη και υφάσματα, προσφέροντας αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Αποτελεσματικό στην πρόληψη των οσμών και της μόλυνσης που προκαλούνται από μικροοργανισμούς, βοηθά στη διατήρηση της καθαριότητας και της ανθεκτικότητας του προϊόντος. Βασισμένο στην πολυετή εμπειρία της LG στην έρευνα και ανάπτυξη γυάλινης σκόνης – και μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του σε οικιακές συσκευές – το PuroTec αναδείχθηκε γρήγορα σε βασικό μοχλό ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιο B2B της LG, με τις ετήσιες πωλήσεις να υπερδιπλασιάζονται σε ετήσια βάση.

Προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα των προηγμένων υλικών, η LG διερευνά νέες εφαρμογές για τις καινοτομίες της στον τομέα της σκόνης γυαλιού. Αυτές περιλαμβάνουν το Marine Glass, που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και το Mineral Wash, μια οικολογική τεχνολογία πλυσίματος που καθαρίζει τα υφάσματα χωρίς επιφανειοδραστικές ουσίες. Η LG κατέχει σήμερα 420 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την τεχνολογία σκόνης γυαλιού και λειτουργεί ένα εργοστάσιο παραγωγής στο LG Smart Park στο Changwon της Νότιας Κορέας, με ετήσια παραγωγική ικανότητα 4.500 τόνων.

Τον Σεπτέμβριο, η LG υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την SGS Korea, έναν παγκόσμιο οργανισμό πιστοποίησης, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη διεθνών προτύπων πιστοποίησης αντιμικροβιακής προστασίας για το PuroTec. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η LG θα παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις αντιμικροβιακές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό της πιστοποίησης, ενώ η SGS Korea θα αναπτύξει διαδικασίες πιστοποίησης σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα. Τα προϊόντα που θα πιστοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα φέρουν το σήμα SGS Global Performance Mark, το οποίο θα σηματοδοτεί με σαφήνεια τη διαφάνεια και την αξιοπιστία προς τους πελάτες παγκοσμίως.

«Το LG PuroTec δεν είναι απλώς ένα πρόσθετο, αποτέλεσε στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης B2B που δημιουργεί ουσιαστική αξία για πελάτες και βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Με την ενίσχυση της συνεργασίας με παγκόσμιους εταίρους, την τήρηση διεθνών προτύπων και την παροχή αξιόπιστης απόδοσης, στοχεύσαμε να καταστήσουμε το PuroTec έναν βασικό πυλώνα του τομέα υλικών της LG – οδηγώντας βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύοντας την ηγετική θέση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά».