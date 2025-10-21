Νίκος Τσάφος: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για την κλιματική ουδετερότητα και την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης

Τη σημασία της πυρηνικής ενέργειας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων περί κλιματικής ουδετερότητας και στρατηγικής αυτονομίας υπογράμμισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Συμμαχίας (European Nuclear Alliance), που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στο περιθώριο του Συμβουλίου υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Ο κ. Τσάφος, που συμμετείχε ως παρατηρητής, τόνισε ότι, παρόλο που η Ελλάδα δεν διαθέτει πυρηνικούς σταθμούς, ωφελείται έμμεσα από την παρουσία της πυρηνικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα, καθώς αυτή συμβάλλει στη σταθερότητα του δικτύου και στη μείωση του συνολικού κόστους ενέργειας.

Επεσήμανε πως η αξιολόγηση του ενεργειακού μείγματος πρέπει να βασίζεται στο συνολικό κόστος του συστήματος και όχι στο μεμονωμένο κόστος κάθε τεχνολογίας, κάτι που αναδεικνύει τη συνεισφορά της πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας υπέρ της τεχνολογικής ουδετερότητας, υποστηρίζοντας την αξιοποίηση όλων των λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η πρότασή του για την εξερεύνηση εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας στη ναυτιλία, έναν τομέα όπου η μείωση των εκπομπών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Πυρηνική Συμμαχία αποτελεί πρωτοβουλία 12 χωρών της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Οι χώρες–μέλη θεωρούν πως η πυρηνική ενέργεια, σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές, θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ανεξαρτησίατης Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει από το 2023 τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας – και ειδικά των Μικρών Πυρηνικών Αντιδραστήρων (SMR) – όχι μόνο για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και για την απανθρακοποίηση δύσκολων βιομηχανικών τομέων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση για την πυρηνική τεχνολογία, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις γύρω από τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες ως «ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες» για το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης.