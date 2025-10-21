Ρεύμα ακριβότερο τον Νοέμβριο: εκτίναξη στη χονδρική τιμή και νέο κύμα ανατιμήσεων

Η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε ραγδαία άνοδο τον Οκτώβριο του 2025, σηματοδοτώντας ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου. Η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς (DAM) εκτινάχθηκε μέσα στον μήνα, καθώς συνέπεσαν τρεις βασικοί παράγοντες: η άνοδος του φυσικού αερίου, η χαμηλή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και η αυξημένη ζήτηση λόγω του ψυχρότερου καιρού.

Οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου επανήλθαν πάνω από τα 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο σημείο αναφοράς TTF, εξαιτίας ανησυχιών για την επάρκεια αποθεμάτων και καθυστερήσεων στις παραδόσεις LNG. Παράλληλα, περιορισμένοι άνεμοι και μειωμένη ηλιοφάνεια τις τελευταίες ημέρες περιόρισαν την παραγωγή από ΑΠΕ, αυξάνοντας την εξάρτηση από θερμικές μονάδες φυσικού αερίου. Την ίδια στιγμή, η πτώση της θερμοκρασίας ενίσχυσε τη ζήτηση για θέρμανση, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, ανεβάζοντας την πίεση στην ημερήσια αγορά.

Η μέση χονδρική τιμή για τις πρώτες είκοσι ημέρες του Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 115,49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση 24,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχε κινηθεί στα 92,77 ευρώ. Μέχρι και την 21η Οκτωβρίου, η μηνιαία μέση τιμή παραμένει αυξημένη κατά 22,6%, ενώ χαρακτηριστικό της αστάθειας ήταν το άλμα της DAM στα 158,33 ευρώ ανά μεγαβατώρα τη Δευτέρα, δηλαδή 53% υψηλότερα από τα 103,48 ευρώ της προηγούμενης ημέρας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η άνοδος της χονδρικής θα μετακυλιστεί στα κυμαινόμενα τιμολόγια του Νοεμβρίου με αυξήσεις 15% έως 20%, καθώς οι πάροχοι δύσκολα θα απορροφήσουν το νέο κύμα κόστους. Τα σταθερά προϊόντα δεν αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα, αν και οι νέες συμβάσεις ήδη εμφανίζουν υψηλότερες τιμές προμήθειας. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ είχε απορροφήσει πλήρως την αύξηση του Σεπτεμβρίου κατά 27%, διατηρώντας αμετάβλητο το κυμαινόμενο «πράσινο» τιμολόγιό της για τον Οκτώβριο — κάτι που δύσκολα θα επαναληφθεί για τον Νοέμβριο.

Η εικόνα επιβαρύνεται και από το λεγόμενο «τείχος τιμών» στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει υψηλότερες χονδρικές τιμές σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο αναδεικνύει τις στρεβλώσεις της περιφερειακής αγοράς, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ζητά ευρωπαϊκή δράση για τη διόρθωση των ανισορροπιών.

Για τον καταναλωτή, οι εξελίξεις σημαίνουν επιστροφή σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, ιδίως για όσους έχουν κυμαινόμενα τιμολόγια. Παρότι οι τιμές δεν πλησιάζουν τα ακραία επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022, η αστάθεια στην αγορά δείχνει ότι η ενεργειακή εξάρτηση παραμένει ευαίσθητη στις διεθνείς τιμές καυσίμων και στις καιρικές συνθήκες. Αν δεν υπάρξει συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση και επιτάχυνση στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ, το φθινόπωρο του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε νέα δοκιμασία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.