Διονύσης Τσίτος (Managing Director Volton & Orizon): «Η σύγκλιση ενέργειας και τηλεπικοινωνιών είναι ήδη σε εξέλιξη»

Με σταθερά βήματα και στρατηγικές επιλογές που επηρεάζουν δύο καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ο επικεφαλής των Volton και Orizon χαράζει μια πορεία, που συνδυάζει καινοτομία, επενδύσεις και εξωστρέφεια.

Συνέντευξη: Τρύφων Αλευρίτης

Σε μια περίοδο όπου οι αγορές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης και έντονου ανταγωνισμού, ο Managing Director των εταιρειών Volton και Orizon, Διονύσης Τσίτος, μας μίλησε για τη στρατηγική της σύγκλισης, τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το νέο μοντέλο multiservice παρόχου, που αλλάζει τα δεδομένα για τον Έλληνα καταναλωτή.

– Η Orizon έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της ως πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υπό τη μορφή MVNO (Mobile Virtual Network Operator) από την άνοιξη. Ποια η πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα και πόσο ευχαριστημένος είστε από την ανάπτυξη της συνδρομητικής της βάσης;

Η Orizon ξεκίνησε τη λειτουργία της την άνοιξη και η μέχρι στιγμής πορεία της θα έλεγα πως είναι απολύτως ικανοποιητική. Το εγχείρημα εξελίσσεται με σταθερότητα, ενώ η αγορά ανταποκρίνεται θετικά, ενισχύοντας καθημερινά το επίπεδο εμπιστοσύνης προς την εταιρεία. Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των αριθμητικών μεγεθών, αλλά δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, τομέας στον οποίο παρατηρείται υψηλός βαθμός ικανοποίησης. Η αποδοχή των υπηρεσιών της Orizon από τους καταναλωτές επιβεβαιώνει πως η βασική φιλοσοφία της εταιρείας –η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε οικονομικά προσιτά πλαίσια– βρίσκει απήχηση στο κοινό. Ενδεικτικά, τα προσφερόμενα πακέτα ξεκινούν από 18 ευρώ, ενώ με τον συνδυασμό αξιοποίησης ενεργειακών υπηρεσιών, το κόστος μπορεί να μειωθεί στα 15 ευρώ, εξασφαλίζοντας περαιτέρω οφέλη για τους καταναλωτές.

Είναι προφανές, λοιπόν, πως η Orizon αποτελεί ένα καινοτόμο παράδειγμα επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, καθώς είναι η πρώτη φορά που εταιρεία, προερχόμενη από διαφορετικό κλάδο, επενδύει στις τηλεπικοινωνίες. Η πρακτική αυτή, που έχει, ήδη, υιοθετηθεί με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εισάγεται πλέον και στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση νέων δεδομένων προς όφελος των καταναλωτών.

– Να αναμένουμε την είσοδό σας και στον χώρο της σταθερής τηλεφωνίας και αν ναι, με ποιον τρόπο;

Η μέχρι σήμερα πορεία μας αντικατοπτρίζει την προσεκτική και μεθοδική επιλογή των επιχειρηματικών μας κινήσεων. Η θετική ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό έχει συμβάλει στην εδραίωση της Orizon ως τέταρτου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην ελληνική αγορά. Η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα, το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης.

– Πώς μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του καταναλωτή ένας multiservice πάροχος; Να αναμένουμε περαιτέρω συνέργειες μεταξύ Volton και Orizon;

Η εμπειρία έχει αναδείξει ότι η σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και ενέργειας συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία τόσο στην εταιρεία, όσο και στον πελάτη. Η επιχειρησιακή μας στρατηγική διαφοροποιείται από τα επικρατούντα πρότυπα της αγοράς. Εστιάζουμε σε επενδύσεις σε πολλαπλές υπηρεσίες, ακολουθώντας ένα μοντέλο που εφαρμόζουν οι κορυφαίες διεθνείς εταιρείες. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή στην πορεία αυτού του στρατηγικού πλάνου.

– Θεωρείτε πως οι κλάδοι της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών θα συγκλίνουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον;

Η σύγκλιση ενέργειας και τηλεπικοινωνιών είναι, ήδη, σε εξέλιξη και εκτιμώ πως θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Οι δύο κλάδοι μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές, η έμφαση στην καινοτομία και η αξία που προσδίδουν στην καθημερινότητα του καταναλωτή.

Θα έλεγα ότι η ενέργεια γίνεται πιο «έξυπνη» και οι τηλεπικοινωνίες πιο κρίσιμες για τη διαχείρισή της. Εμείς βλέπουμε την ενοποίηση αυτή όχι μόνο ως τάση της αγοράς, αλλά και ως ευκαιρία να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τον πελάτη μας.

Μέσα από τη Volton και την Orizon, προσφέρουμε ένα απτό παράδειγμα αρμονικής συνέργειας, που έχει μετρήσιμο όφελος για τον καταναλωτή.

– Ποιος είναι ο ρόλος της Volton στην προώθηση της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα και ποιες οι επενδύσεις σας στις ΑΠΕ;

Οι τρέχουσες γενιές αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία εξελίχθηκε σε κλιματική κρίση. Η προώθηση της πράσινης ενέργειας και οι στοχευμένες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν στρατηγικές επιλογές για τη Volton.

Η εταιρεία επικεντρώνεται, κυρίως, σε έργα ΑΠΕ, με έμφαση στα αιολικά πάρκα, τα οποία αποτελούν τον βασικό τομέα δραστηριότητάς της. Εκτός από τα υπάρχοντα ενεργά πάρκα, υπάρχει σχεδιασμός και για περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα των αιολικών πάρκων.

Επιπλέον, η Volton συμμετέχει στην επένδυση στη «Λάρισα Θερμοηλεκτρική», ένα εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου ισχύος 792MW, που με την ολοκλήρωσή του θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο. Σε αυτό το εγχείρημα μαζί με τη ΔΕΠΑ και άλλους μετόχους, η Volton διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 10%. Η συγκεκριμένη επένδυση, σε συνδυασμό και με τα έργα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντιλαμβάνεστε πως συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας.

– Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζετε στην ελληνική αγορά ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και πώς ξεπερνάτε αυτές τις προκλήσεις;

Η ελληνική αγορά τόσο στην ενέργεια, όσο και στις τηλεπικοινωνίες έχει σημαντικές προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η υψηλή ρυθμιστική πολυπλοκότητα και η συνεχής μεταβολή του κανονιστικού πλαισίου, που απαιτεί μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα προσαρμογής. Από την άλλη, ο έντονος ανταγωνισμός και η πίεση για χαμηλές τιμές, συχνά περιορίζουν τον χώρο για επενδύσεις και διαφοροποίηση. Παράλληλα, οι πελάτες είναι όλο και πιο απαιτητικοί, καθώς ζητούν καλύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις και κυρίως καινοτόμα προϊόντα. Για εμάς, όλα αυτά δεν αποτελούν απλώς προκλήσεις, αλλά και κινητήρια δύναμη. Μας ωθούν να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία του πελάτη και να δημιουργούμε λύσεις που κάνουν πραγματικά τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η στρατηγική μας είναι να μετατρέπουμε την πρόκληση σε ευκαιρία: να βλέπουμε τον ανταγωνισμό ως κίνητρο για να γινόμαστε καλύτεροι και το ρυθμιστικό πλαίσιο ως ευκαιρία για να αναδείξουμε την αξιοπιστία και τη διαφάνειά μας. Έτσι χτίζουμε μακροπρόθεσμα εμπιστοσύνη και αξία τόσο για την αγορά, όσο και για τους πελάτες μας.

Πηγή: Εφημερίδα “ΕΝΕΡΓΕΙΑ & οικονομία” τεύχος 104