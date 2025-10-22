  1. Home
Ρωσικά ορυκτά καύσιμα: Το Κοινοβούλιο έτοιμο για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο
Ρωσικά ορυκτά καύσιμα: Το Κοινοβούλιο έτοιμο για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο

ΕΕ
Ρωσικά ορυκτά καύσιμα: Το Κοινοβούλιο έτοιμο για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο

φυσικό αέριο
Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την απόφαση για έναρξη συνομιλιών με τη Δανική Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, όπως προτάθηκε από τις Επιτροπές Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας στις 16 Οκτωβρίου όταν υιοθέτησαν τη θέση τους επί του φακέλου.

Επόμενα βήματα

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα ξεκινήσουν τώρα συζητήσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, καθώς οι υπουργοί της ΕΕ ενέκριναν την κοινή τους θέση τη Δευτέρα.

