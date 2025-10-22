EcoFlow: Λύσεις για όσους δουλεύουν εκτός γραφείου

Είστε τοπογράφος, φωτογράφος, διοργανωτής εκδηλώσεων, τεχνικός ή οποιοσδήποτε άλλος επαγγελματίας δουλεύει εκτός των τεσσάρων τοίχων ενός γραφείου; Τότε σίγουρα θα έχει χρειαστεί αρκετές φορές να αναζητήσετε απεγνωσμένα πρίζα για μια έκτακτη επαναφόρτιση κάποιου εργαλείου της δουλειάς σας. Για να μην… ζητιανεύετε ξανά για ρεύμα, λοιπόν, αξιοποιήστε ένα από τα power station της EcoFlow, τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Info Quest Technologies!

Πόσες φορές χρειάστηκε να επαναφορτίσετε την μπαταρία ενός drone, μιας κάμεράς σας, ενός laptop ή να δώσετε ρεύμα σε κάποιο εργαλείο στη μέση του πουθενά; Οι επαγγελματίες πεδίου μπορεί να μην νοσταλγούν τους περιορισμούς ενός τυπικού γραφείου, σίγουρα όμως αναπολούν τις στιγμές που είχαν πάντα δίπλα τους μια πρίζα έτοιμη να τους δώσει ρεύμα για οποιαδήποτε συσκευή τους. Αν, λοιπόν, θέλετε να ξεφορτωθείτε εκείνη την μπαλαντέζα 50 μέτρων από το αυτοκίνητο, η οποία πιάνει περισσότερο χώρο από τη ρεζέρβα, τότε η EcoFlow έχει για εσάς τη λύση. Με έναν φορητό σταθμό ενέργειας EcoFlow, λοιπόν, όπως αυτοί που περιλαμβάνονται στη σειρά Delta 3, μπορείτε να έχετε πάντα στο πλευρό σας έναν αξιόπιστο σύμμαχο τροφοδοσίας με ρεύμα. Τα ανθεκτικά σε βροχή και σκόνη (IP65) power station Delta 3, Delta 3 Plus και Delta 3 1500 κυκλοφορούν με χωρητικότητες που κυμαίνονται από τις 1.024Wh (1.536Wh για το Delta 3 1500) έως και τις 5kWh, εφόσον αξιοποιήσετε και επιπρόσθετες μπαταρίες.

Όλα τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να υποστηρίξουν απροβλημάτιστα ακόμα και ενεργοβόρες συσκευές έως και 1.800W ισχύος (3.600W surge με τεχνολογία X-Boost) μέσα από 4 πρίζες AC. Φυσικά, οι δυνατότητες δεν σταματούν εκεί, καθώς το Delta 3 Plus, για παράδειγμα, διαθέτει επιπρόσθετα δύο θύρες USB-C (140W) και δύο θύρες USB-A (36W), ώστε να φορτίζετε ταχύτατα το κινητό σας ή τον φορητό σας υπολογιστή. Η συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth και Wi-Fi επιτρέπει πλήρη εποπτεία μέσω της δωρεάν εφαρμογής για smartphone.

Τα Delta 3 έρχονται και με λειτουργία UPS για αυτόματη εναλλαγή σε μπαταρία, οπότε είναι αξιοποιήσιμα και όταν επιστρέφετε στην έδρα σας, προκειμένου να παρέχουν αδιάλειπτη τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Τέλος, τα ίδια τα power station μπορούν να φορτίσουν εξαιρετικά γρήγορα από πρίζα, από έξοδο αυτοκινήτου ή ακόμα και από κάποιο φορητό ηλιακό πάνελ της EcoFlow. Ενδεικτικά, αν συνδέσετε ένα Delta 3 με μια πρίζα μπορεί να φορτίσει πλήρως μέσα σε μόλις 56 λεπτά!

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα EcoFlow: https://www.ecoflow.gr