ΟΗΕ: Μαζική αδιαφορία για τις διαρροές μεθανίου – Μόνο το 12% αντιμετωπίζεται

Έντονη ανησυχία προκαλεί νέα έκθεση του ΟΗΕ, η οποία αποκαλύπτει ότι οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις ορυκτών καυσίμων αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τις προειδοποιήσεις για διαρροές μεθανίου — ενός από τα πιο επικίνδυνα αέρια του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου (IMEO)του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP), μόλις το 12% των ειδοποιήσεων για διαρροές οδηγεί τελικά σε δράση.

Το Παρατηρητήριο, που χρησιμοποιεί δεδομένα από 17 δορυφόρους για τον εντοπισμό εκπομπών μεθανίου σε πεδία εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, στοχεύει στην υλοποίηση της παγκόσμιας δέσμευσης του 2021 για μείωση των εκπομπών κατά 30% έως το 2030 — μια συμφωνία που έχουν υπογράψει πάνω από 150 χώρες. Παρά τη δέσμευση, η πραγματική ανταπόκριση παραμένει απογοητευτική, αν και παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με το 1% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος. Συνολικά, το IMEO εντόπισε περισσότερες από 3.500 διαρροέςτο τελευταίο διάστημα.

Το μεθάνιο, αν και λιγότερο γνωστό από το διοξείδιο του άνθρακα, είναι πολλαπλά πιο επικίνδυνο για το κλίμα. Ενώ παραμένει στην ατμόσφαιρα για περίπου δέκα χρόνια, σε σύγκριση με τα αιώνες του CO₂, έχει τη δυνατότητα να εγκλωβίζει έως και 100 φορές περισσότερη θερμότητα. Ο περιορισμός του επομένως θεωρείται κομβικός για την άμεση επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Σε αντίθεση με το διοξείδιο του άνθρακα, για το οποίο υπάρχουν πλέον τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης, η απορρόφηση μεθανίου παραμένει τεχνικά ανέφικτη. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μείωση των διαρροών μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα και με χαμηλό κόστος, κυρίως μέσω βελτίωσης και συντήρησης των υποδομών. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απραξία αποκαλύπτει μαζική αδιαφορία απέναντι σε μία από τις πιο κρίσιμες απειλές για το κλίμα.

Η επικεφαλής του IMEO δήλωσε ότι ο οργανισμός προτίθεται να επεκτείνει τη δράση του και σε άλλους τομείς πέρα από την παραγωγή καυσίμων, όπως η γεωργία, η μεταλλουργία και η διαχείριση απορριμμάτων, όπου επίσης παρατηρούνται σημαντικές εκπομπές μεθανίου.