Η AHI CARRIER SEE βρέθηκε στο επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας και βιωσιμότητας της Carrier Corporation

Η AHI Carrier SEE πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Εργοστάσιο της Carrier στο Montluel της Γαλλίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και σημαντικά Πρότυπα Κέντρα Παραγωγής και Καινοτομίας της εταιρείας στην Ευρώπη, με εξειδίκευση στην παραγωγή Αντλιών Θερμότητας και Ψυκτών.

Η επίσκεψη, εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία της AHI Carrier SEE για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών με τα στελέχη και τους συνεργάτες της. Μέσα από αυτή τη δράση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της Carrier Corporation, τις πρωτοποριακές διαδικασίες παραγωγής και τις τεχνολογικές καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον των συστημάτων HVAC, προσφέροντάς τους παράλληλα μια εις βάθος εικόνα των πρακτικών και των τεχνολογικών δυνατοτήτων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Γαλλία, η ομάδα της AHI Carrier SEE είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις έρευνας, σχεδιασμού και δοκιμών του εργοστασίου, να γνωρίσει από κοντά τις διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου και να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στις ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και για την ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για ένα πιο καθαρό και ενεργειακά υπεύθυνο μέλλον.

Η εμπειρία αυτή προσέφερε πολύτιμη γνώση για τις προηγμένες διαδικασίες παραγωγής και τις τεχνολογικές καινοτομίες της Carrier, ενισχύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στα έργα των συμμετεχόντων.

Η AHI Carrier SEE, ως στρατηγικός συνεργάτης της Carrier στην ΝΑ Ευρώπη, συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική υπεροχή, τη συνεργασία, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, παραμένοντας πιστή στο όραμά της να προσφέρει κορυφαίες λύσεις κλιματισμού, που συνδυάζουν καινοτομία, απόδοση και σεβασμό στο περιβάλλον και να υποστηρίζει τους συνεργάτες της σε κάθε βήμα της εξέλιξής τους.