Δυναμικό line-up ομιλητών στο συνέδριο της Charging & Battery Summit & Expo 2025!

Η κορυφαία συνάντηση για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη φόρτιση οχημάτων και την αποθήκευση ενέργειας.

Οι διοργανωτές τής Charging & Battery Summit & Expo ανακοίνωσαν τους πρώτους ομιλητές του διήμερου συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2025, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση στοχεύει να αναδείξει περαιτέρω τις τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες λύσεις, των υποδομών και τεχνολογιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και των μπαταριών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης ενέργειας.

Στο παράλληλο διήμερο διεθνές συνέδριο θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνολογίες, οι τρόποι που η χρήση φορτιστών και η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να γίνει ένα προσοδοφόρο προϊόν, οι θέσεις της πολιτείας για την περεταίρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και οι απόψεις ειδημόνων και παραγόντων της αγοράς για θέματα αποθήκευσης ενέργειας.

Οι ομιλητές τού συνεδρίου που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, είναι:

– Nico Lecea, Sales Manager for South Europe, XCharge Europe GmbH‍

– Ioannis Papatsiros, Chief Operating Officer, Joltie

– Ioannis Tselikis, Electrical Engineer, MSc, Head of e-Mobility Office, Greek Ministry of Infrastructure & Transportation

– Yiannis Kakouris, Public Relations Manager, BYD

– Hanno Friedrich Klausmeier, Managing Director, VEV Platform Services France

– Dr. Stavros Skarlis, Co-founder & General Manager, e-Kinesis PC

– Nikos Ntaras, Head of Transport, Infrastructure and Alternative Fuels department, CRES

– Dr. Panagiotis Lytrivis, CIBOS Partner, CIBOS Innovation P.C.

– Dr. Athanasios Tamvakos, Research Associate, Centre for Research and Technology Hellas

– Emmanuel Karapidakis, Professor, President of Board, HAESS

– Foivos Palaiogiannis, Supervisor, Energy Sector, Grant Thornton

– Apostolos Panos, Chief Commercial Officer, Principia

– Isaak Chazan, Head of Volkswagen & Group After Sales, Kosmocar

– Thalia Valkouma, President & CEO, Faria Renewables

– Eleftherios Karabatsakis, CEO, PlugSecure

– Asterios Saritsamlis, CEO & Co-Founder, eVplus

Συντονιστές τού συνεδρίου είναι οι δημοσιογράφοι Μιχάλης Γεωργιάδης και Φανούρης Δρακάκης.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου, η 28η Νοεμβρίου, είναι αφιερωμένη στη φόρτιση οχημάτων και την ηλεκτροκίνηση, ενώ η δεύτερη ημέρα, η 29η Νοεμβρίου, στην αποθήκευση ενέργειας και τις υποδομές ΑΠΕ.

Το κόστος του εισιτηρίου για τις δύο ημέρες του συνεδρίου είναι 124 ευρώ (100 ευρώ πλέον ΦΠΑ).

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μόνο τη μία ημέρα του συνεδρίου, υπάρχουν τα ανάλογα εισιτήρια στα 80,60 ευρώ (65 ευρώ πλέον ΦΠΑ).

Για όσους κλείσουν το εισιτήριό τους για τις δύο ημέρες του συνεδρίου σε τιμή “Early Bird”, έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, το κόστος είναι 99,20 ευρώ (80 ευρώ πλέον ΦΠΑ) και 62 ευρώ (50 ευρώ πλέον ΦΠΑ) για τη μία ημέρα του συνεδρίου.

Τα εισιτήρια του συνεδρίου είναι διαθέσιμα εδώ.

Οι βασικοί τομείς τής διοργάνωσης

Προώθηση βιώσιμων και καθαρών μεταφορών

Αξιοποίηση σταθμών φόρτισης ως πόλων προστιθέμενης αξίας

Ενσωμάτωση καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

Ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και της μικροκινητικότητας

Ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός στόλων οχημάτων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και οικοδόμηση συνεργατικών δικτύων

Επίσκεψη στην έκθεση

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της Charging & Battery Summit & Expo 2025 είναι δωρεάν.

Το μόνο που χρειάζεται για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, είναι μία δωρεάν εγγραφή στη φόρμα επισκεπτών που υπάρχει εδώ.

Το δωρεάν εισιτήριο για την επίσκεψη στην έκθεση ΔΕΝ εξασφαλίζει είσοδο στο συνέδριο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο επίσημο website της διοργάνωσης: https://charging-batteryexpo.gr

Charging & Battery Summit & Expo 2025

Χώρος διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο.

Χρόνος διεξαγωγής: 28 & 29 Νοεμβρίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες: https://charging-batteryexpo.gr

Διοργάνωση: Verticom