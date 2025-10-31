Η καμπάνια της LG που βάζει τους εντοιχιζόμενους φούρνους στο επίκεντρο

Η LG Electronics παρουσιάζει μια νέα καμπάνια περιεχομένου αφιερωμένη στους εντοιχιζόμενους φούρνους της, με πρωταγωνιστές αγαπημένα πρόσωπα που μοιράζονται αυθεντικές στιγμές από την καθημερινότητά τους. Στόχος είναι να αναδειχθεί η σύγχρονη κουζίνα ως χώρος δημιουργίας, έμπνευσης και αισθητικής αρμονίας, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά το design και η μαγειρική γίνεται εμπειρία.

Η καμπάνια υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου και βασίζεται σε προσωπικές ιστορίες που αναδεικνύουν τον ρόλο του φούρνου στη ρουτίνα και στις μικρές χαρές της ημέρας. Μέσα από σύντομα βίντεο και φωτογραφικά στιγμιότυπα, οι δημιουργοί περιεχομένου παρουσιάζουν πώς ο εντοιχιζόμενος φούρνος της LG εντάσσεται αρμονικά στην κουζίνα, προσφέρει ευκολία στη χρήση και στη συντήρηση, και υποστηρίζει σταθερά, αξιόπιστα αποτελέσματα στο μαγείρεμα, από το καθημερινό γεύμα μέχρι τις πιο απαιτητικές συνταγές.

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι της LG συνδυάζουν προηγμένες λειτουργίες μαγειρικής με πρακτικές λύσεις για κάθε ημέρα, προσφέροντας γευστικό, σταθερό αποτέλεσμα χωρίς περιττή προσπάθεια. Υποστηρίζουν Air Fry, ψήσιμο κάτω, θερμό αέρα ECO, αέρα με υποβοήθηση ανεμιστήρα, αερόθερμο ψήσιμο, θερμό αέρα, grill (Large), λειτουργία πίτσας, φούσκωμα ζύμης, αργό ψήσιμο και θερμότητα πάνω κάτω. Διαθέτουν, επίσης, τεχνολογίες InstaView™ για άμεση ορατότητα χωρίς άνοιγμα πόρτας, EasyClean™ ή Πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό, καθώς και Steam Assist για ζουμερή υφή και τραγανή κρούστα. Με ενεργειακή απόδοση έως A++ και συνδεσιμότητα ThinQ™ με Smart Diagnosis για απομακρυσμένο έλεγχο και χρήσιμες ειδοποιήσεις, η εμπειρία γίνεται πιο άνετη και προσαρμοσμένη στις καθημερινές ανάγκες του χρήστη.

Στην καμπάνια συμμετείχαν οι Ναταλία Δραγούμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Φωτεινή Πετρογιάννη, Μυρτώ Κάζη, Σίσσυ Φειδά, Πελαγία Ζερβού, Άννα Μαρία Μπαρούχ, Εύη Σταθάτου, Στεργιανή Βασιλακοπούλου, Κλέλια & Άννυ Πανταζή, Μαρία Ζαφειράτου, Γεωργία Αβασκαντήρα και Βασιλική Τσερτσελή, οι οποίοι με δικό τους ύφος τόνισαν την αξία της κομψότητας, της ευκολίας και της έμπνευσης στην κουζίνα.

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι της LG σχεδιάζονται για να αναβαθμίζουν την εμπειρία μαγειρικής και την εικόνα του χώρου, με καθαρές γραμμές και λειτουργίες που διευκολύνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η φιλοσοφία “Life’s Good” αποτυπώνεται στην πρακτικότητα, στη συνέπεια απόδοσης και στη συνολική αίσθηση ποιότητας που προσθέτει αξία στις στιγμές που μετρούν περισσότερο.

Με οδηγό το αυθεντικό περιεχόμενο και την καθημερινή χρήση στο επίκεντρο, η καμπάνια αναδεικνύει πως ο εντοιχιζόμενος φούρνος αποτελεί την καρδιά της σύγχρονης κουζίνας, συνδυάζοντας αισθητική και τεχνολογία με τρόπο που κάνει τη ζωή πιο όμορφη και πιο απλή.