Η Carrier επενδύει δισεκατομμύρια σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και μέσω της AHI Carrier SEE φέρνει την καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη

Η Carrier Global Corporation, ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προμηθευτές λύσεων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού και βιώσιμης ενέργειας, ενισχύει τη δέσμευσή της στην πράσινη καινοτομία, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη “έξυπνων” τεχνολογιών που μετασχηματίζουν τον τρόπο λειτουργίας των κτιρίων. Μέσω της κοινοπρακτικής εταιρείας AHI Carrier, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και εκπροσωπείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη από την AHI Carrier SEE, οι καινοτομίες της Carrier μετατρέπονται σε λύσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στην περίοδο 2020-2025, η Carrier έχει επενδύσει περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε βιώσιμη Έρευνα και Ανάπτυξη, με στόχο να ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια έως το 2030. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στη δημιουργία τεχνολογιών που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως νέα ψυκτικά μέσα χαμηλού Δυναμικού Παγκόσμιας Θέρμανσης, ψηφιακές λύσεις διαχείρισης ενέργειας και συστήματα που αλληλεπιδρούν με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Οι καινοτομίες αυτές έχουν ήδη δώσει την δυνατότητα στους χρήστες των προϊόντων της Carrier Global Corporation να μειώσουν πάνω από 490 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμων εκπομπών CO₂ παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις καινοτομίες κατέχει η πλατφόρμα Carrier Abound, που αξιοποιεί τεχνολογίες AIoT για αυτόνομη βελτιστοποίηση και προληπτική συντήρηση. Σε μια 12μήνη περίοδο, η πλατφόρμα συνέβαλε σε εξοικονόμηση άνω των 650 εκατομμυρίων kWh ενέργειας, απέτρεψε περισσότερες από 40.000 τεχνικές επεμβάσεις και περιόρισε περίπου 437.900 τόνους CO₂ ισοδύναμων εκπομπών. Η πλατφόρμα τιμήθηκε με το 2025 Sustainability Leadership Award για την ψηφιακή μεταμόρφωση των κτιριακών λειτουργιών.

Η AHI Carrier SEE, αποτελεί τον βραχίονα μέσω του οποίου οι επενδύσεις της Carrier Global Corporation αποκτούν τοπικό αποτύπωμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, η εταιρεία μειώνει την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων και συμβάλει στη αύξηση της αποδοτικότητας τους.

Όπως δηλώνει ο κ. Θωμάς Αδαμίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της AHI Carrier SEE: «Στην AHI Carrier μοιραζόμαστε το όραμα της Carrier για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι επενδύσεις της Carrier στην Έρευνα και Ανάπτυξη αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε λύσεις που μετατρέπουν την τεχνολογία σε πραγματική αξία για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας».

Καθώς η Ελλάδα και η Νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης, η AHI Carrier SEE συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο «έξυπνου» και πράσινου ενεργειακού μέλλοντος κάνοντας πράξη το όραμα της Carrier Global Corporation για βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικά, φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια.