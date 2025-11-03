H LG γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Vegan με φρεσκάδα που διαρκεί

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Vegan, η LG Electronics αναδεικνύει τη σημασία της σωστής συντήρησης των φρέσκων τροφών που αποτελούν τη βάση μιας φυτικής διατροφής. O ψυγειοκαταψύκτης LG GBBW726DEV έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη φρεσκάδα, αποδοτικότητα και ευκολία, προσφέροντας στους λάτρεις της vegan φιλοσοφίας ένα περιβάλλον όπου τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο χρόνο.

Η τεχνολογία LinearCooling™ μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, διατηρώντας σταθερές συνθήκες που βοηθούν τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα και γευστικά. Παράλληλα, το DoorCooling+™ εξασφαλίζει ομοιόμορφη ψύξη ακόμη και στα τρόφιμα που βρίσκονται στην πόρτα, ενώ το FRESHBalancer™ ρυθμίζει με ακρίβεια την υγρασία, ώστε τα φρούτα και τα λαχανικά να παραμένουν τραγανά και γεμάτα βιταμίνες.

Το FRESHConverter™ επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων, προσφέροντας την ευελιξία που χρειάζεται κάθε νοικοκυριό. Χάρη στο Multi Air Flow, ο ψυχρός αέρας κυκλοφορεί ομοιόμορφα σε όλα τα σημεία του ψυγείου, διασφαλίζοντας σταθερή ψύξη για κάθε συστατικό.

Ο Smart Inverter Compressor™ της LG προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση ανάλογα με τις ανάγκες, εξοικονομώντας ενέργεια και προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, με 10ετή εγγύηση στο μοτέρ. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά AI Fresh και AI Saving Mode της πλατφόρμας LG ThinQ™ χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύουν τις συνήθειες χρήσης και να διατηρούν τη σωστή θερμοκρασία με τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Ο σχεδιασμός του ψυγείου LG GBBW726DEV συνδυάζει premium εμφάνιση με πρακτικότητα. Η λειτουργία Zero Clearance επιτρέπει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας ακόμη και σε στενούς χώρους, ενώ το Premium Flat Door και το Metal Fresh προσφέρουν κομψότητα και στιβαρότητα που αναβαθμίζουν κάθε κουζίνα.

Με μέγιστη χωρητικότητα και έξυπνη εσωτερική διάταξη που περιλαμβάνει ράφι για μπουκάλια κρασιού και αναδιπλούμενο ράφι για μεγάλα σκεύη, το LG GBBW726DEV προσφέρει ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για όσους επιλέγουν να ζουν πιο φυσικά, με σεβασμό προς το περιβάλλον και το σώμα τους.

Με έξυπνες τεχνολογίες και premium σχεδίαση, η LG υποστηρίζει τον σύγχρονο vegan τρόπο ζωής, προσφέροντας λύσεις που κάνουν την καθημερινή διατροφή πιο απολαυστική, υγιεινή και βιώσιμη.