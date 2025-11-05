  1. Home
Επιβεβαιώνει η Aktor τη σύσταση κοινής εταιρείας με τη ΔΕΠΑ για αγορά και εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο
LNG
LNG
lng
H Aktor, με ανακοίνωσή της αναφορικά με  δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο και σχετίζονται με τη συνεργασία του Ομίλου Aktor και της ΔΕΠΑ Α.Ε., η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι  συστάθηκε η εταιρεία “ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.” (“Νέα Εταιρεία”) με μετόχους την 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία “Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E”  κατά ποσοστό 60% και της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

Περαιτέρω, στην ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται:

“Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και επίτευξης των σκοπών της Νέας Εταιρείας, ήδη εξετάζονται επιλογές και αναζητούνται κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας που συνάδουν με τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό και την επίτευξη των σκοπών της. Ωστόσο η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας της Νέας Εταιρείας με τρίτα μέρη υφίσταται έως σήμερα.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”.

