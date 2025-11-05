Επιβεβαιώνει η Aktor τη σύσταση κοινής εταιρείας με τη ΔΕΠΑ για αγορά και εισαγωγή LNG
H Aktor, με ανακοίνωσή της αναφορικά με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο και σχετίζονται με τη συνεργασία του Ομίλου Aktor και της ΔΕΠΑ Α.Ε., η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι συστάθηκε η εταιρεία “ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.” (“Νέα Εταιρεία”) με μετόχους την 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία “Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E” κατά ποσοστό 60% και της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.
Περαιτέρω, στην ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται:
Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”.