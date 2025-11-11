ΤΙΤΑΝ: Νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης “TITAN Forward 2029” – Επενδύσεις άνω των €3 δισ. και στόχος EBITDA €1 δισ. έως το 2029

Η Titan Cement International παρουσιάζει σήμερα, στο πλαίσιο του Investor Day 2025 που πραγματοποιείται στην Αθήνα, το νέο στρατηγικό της πλάνο ανάπτυξης με τίτλο “TITAN Forward 2029”, το οποίο χαράσσει την πορεία του Ομίλου για την επόμενη πενταετία, με στόχο τη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους και την επιτάχυνση της ανάπτυξης στις βασικές αγορές δραστηριοποίησης.

Το νέο πλάνο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων, την ευρύτερη χρήση εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών, καθώς και στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δυνατότητες, αξιοποιώντας τη δυναμική και αποκεντρωμένη δομή του Ομίλου.

Επενδύσεις €3 δισ. και στόχοι 2025-2029

Με ισχυρό ισολογισμό και σημαντικές ταμειακές ροές, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σχεδιάζει να διαθέσει άνω των €3 δισ. για αναπτυξιακές επενδύσεις έως το 2029, με στόχο:

Αύξηση πωλήσεων κατά 6%-8% ετησίως, με πρόβλεψη να φτάσουν τα €4 δισ. στο τέλος της περιόδου.

Ενίσχυση EBITDA κατά 11%-13% ετησίως, στα €1 δισ. έως το 2029, με ετήσια οφέλη €100 εκατ. από βελτιωμένες λειτουργικές και ψηφιακές επιδόσεις.

Απόδοση κεφαλαίου (RO(A)CE) μεταξύ 15%-17% .

Καθαρός δανεισμός / EBITDA μεταξύ 1,5x και 2,0x .

Συνολικές αποδόσεις προς μετόχους περίπου €500 εκατ..

Τρεις στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης

Ανάπτυξη στις βασικές δραστηριότητες – Επέκταση παραγωγικής ικανότητας σε τσιμέντο, ιδίως στις ΗΠΑ, και δημιουργία αξίας μέσω πρωτοβουλιών μείωσης άνθρακα στην Ευρώπη. Επέκταση της πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών – Στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες λύσεις δομικών υλικών. Καινοτομία και τεχνολογίες επόμενης γενιάς – Ανάπτυξη προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, με ερευνητικές υποδομές σε Αθήνα, Μαϊάμι και νέο Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών στην Πάτρα.

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, τόνισε ότι το νέο στρατηγικό πλάνο “βασίζεται στη σταθερή πρόοδο και στα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, με σαφή στρατηγική κατεύθυνση την ενίσχυση της παρουσίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και με επένδυση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη λειτουργική αριστεία”. Ο Όμιλος, όπως υπογράμμισε, είναι έτοιμος να αξιοποιήσει την επόμενη φάση ανάπτυξης και να πετύχει κορυφαίες αποδόσεις, έχοντας τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών μετόχων.

Από το “Building for Green Growth 2026” στο “Forward 2029”

Κατά την τελευταία τριετία, ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το πλάνο “Building for Green Growth 2026”, ενισχύοντας τη θέση του στις βασικές αγορές, βελτιώνοντας τις λειτουργικές του επιδόσεις και πραγματοποιώντας 15 εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες. Με τους προηγούμενους οικονομικούς στόχους να έχουν επιτευχθεί ένα έτος νωρίτερα, ο ΤΙΤΑΝ περνά πλέον στη φάση επιτάχυνσης ανάπτυξης.

Investor Day 2025

Στην εκδήλωση συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της οικογένειας των βασικών μετόχων και της Εκτελεστικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης και Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Marcel Cobuz, Βασίλης Ζαρκαλής, Γιάννης Πανιάρας και Jean-Philippe Benard.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις στρατηγικών πρωτοβουλιών, αναλύσεις για τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και συζήτηση για την επίδραση της τεχνολογίας και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στην οικονομική πορεία του Ομίλου.

Η παρουσίαση και η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ομίλου:

https://ir.titanmaterials.com/en/investor-information/investor-day