Όμιλος ΔΕΗ: Με έξι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες εκσυγχρονίζονται οι σταθμοί σε Ρόδο, Κρήτη και Χίο
Ομιλος ΔΕΗ – Λινοπεράματα Κρήτης
Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία πέντε πρόσθετων, ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ σε Ρόδο και Κρήτη, έχοντας συμβάλει ήδη στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των νησιών κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής περιόδου. Επόμενος σταθμός η Χίος, όπου μία ακόμη νέα, αεριοστροβιλική μονάδα  αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του έτους, με τη συνολική ισχύ των εν λόγω μονάδων να υπερβαίνει τις 220MW.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση δύο νέων αεριοστροβιλικών μονάδων στη Λέσβο συνολικής ισχύος 29MW, που αναμένεται να εκκινήσουν τη δοκιμαστική τους λειτουργία στις αρχές του 2026, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν τεθεί σε λειτουργία δύο νέες αεριοστροβιλικές μονάδες και στη Σαντορίνη.

Οι νέες, τελευταίας τεχνολογίας, αεριοστροβιλικές μονάδες διπλού καυσίμου έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή τους επάρκεια, ενώ η χρήση τους συμβάλλει και στη μείωση των τελικών εξόδων ΥΚΩ. Η αντικατάσταση του βαρέος πετρελαίου (HFO) από ντίζελ (LFO), σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων και σωματιδίων, που διαθέτουν οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες, συνεισφέρουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τέλος, το επίπεδο θορύβου των νέων αεριοστροβιλικών μονάδων, που δεν ξεπερνά τα 65db στα όρια των σταθμών, είναι χαμηλότερο από αυτό των υφιστάμενων μονάδων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα περιβαλλοντικά οφέλη. 

Σε εξέλιξη δύο επιπλέον έργα νέας ισχύος στη νησιωτική Ελλάδα 

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής θωράκισης των νησιών, ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες, ευέλικτες μονάδες παραγωγής που συμβάλλουν στην απρόσκοπτη κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών τους. Στο πλάνο του Ομίλου για το επόμενο έτος περιλαμβάνονται δύο επιπλέον έργα στη νησιωτική Ελλάδα, σε Χίο και Σορωνή Ρόδου, όπου προγραμματίζεται νέα αντικατάσταση υφιστάμενων μονάδων από σύγχρονες, αεριοστροβιλικές, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.

 

