H LG ενισχύει την ηγετική της θέση ως η νο1 μάρκα κλιματιστικών στη Λατινική Αμερική

Η LG Electronics (LG) επιβεβαιώνει εκ νέου τη θέση της ως η κορυφαία μάρκα οικιακών κλιματιστικών στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την Euromonitor International, έναν αναγνωρισμένο οργανισμό ανάλυσης δεδομένων και έρευνας αγοράς, η LG παραμένει η πρώτη σε πωλήσεις μάρκα κλιματιστικών στην περιοχή για δέκα συνεχόμενα χρόνια, από το 2015 έως το 2024. Η εταιρεία διατηρεί επίσης την ηγεσία της στην αγορά οικιακών κλιματιστικών της Βραζιλίας, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν την ιδιόκτητη τεχνολογία Dual Inverter, προηγμένο σχεδιασμό και πλέον λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Η αγορά οικιακών κλιματιστικών στη Λατινική Αμερική κατέγραψε άνοδο 30 τοις εκατό το 2024 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην ευρύτερη περιοχή, η Βραζιλία παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική, με τις ετήσιες πωλήσεις να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2015. Με τη διείσδυση των οικιακών κλιματιστικών στη Βραζιλία να βρίσκεται σήμερα περίπου στο 20 τοις εκατό , η αγορά της χώρας αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο από 20 τοις εκατό έως το 2029 σε σύγκριση με το 2024. Η LG σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή την προοπτική για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση στη Λατινική Αμερική.

Στις αρχές της χρονιάς, η LG ενίσχυσε σημαντικά τη γκάμα των προηγμένων λύσεων κλιματισμού που διαθέτει στη Λατινική Αμερική, παρουσιάζοντας νέα μοντέλα οικιακών κλιματιστικών με τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για τις σειρές DUALCOOL™ AI Air, που στη Βραζιλία διατίθεται ως DUAL INVERTER™ AI Air, και ARTCOOL™ AI Air. Οι νέες λύσεις αξιοποιούν την εξελιγμένη AI τεχνολογία της LG, ώστε να βελτιώνουν την άνεση του χρήστη, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες του χώρου και ρυθμίζοντας αυτόματα τη ροή αέρα, τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Τα τελευταία μοντέλα συμβάλλουν επίσης στη βέλτιστη χρήση ενέργειας μέσω λειτουργιών όπως το AI kW Manager και ο αυτόματος εντοπισμός ανοικτού παραθύρου. Παράλληλα, το ARTCOOL™ AI Air έχει διακριθεί με βραβεία Red Dot Design Award και International Design Excellence Awards (IDEA), ενώ το DUALCOOL™ AI Air απέσπασε το iF Design Award της χρονιάς.

«Η διάκριση της LG ως η κορυφαία μάρκα οικιακών κλιματιστικών στη Λατινική Αμερική για δέκα συνεχόμενα χρόνια επιβεβαιώνει την ποιότητα των προϊόντων μας και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε δημιουργήσει με τους πελάτες σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Jang Seok-hoon, επικεφαλής του τομέα Residential Air Conditioners της LG ES Company. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θέση μας, παρουσιάζοντας καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών σε κάθε αγορά».