Στην Αθήνα ο Ζελένσκι για την νέα ενεργειακή συμφωνία Ουκρανίας – Ελλάδας

Τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Στο επίκεντρο των επαφών των δύο ηγετών βρίσκεται ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς LNG και η νέα ενεργειακή συμφωνία Κιέβου – Αθήνας, που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

“Συνάπτουμε συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μακροπρόθεσμο μέλλον”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε χθες βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλοντας τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας.

“Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, θα εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που μας βοηθούν”, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η Ελλάδα μπορεί να δώσει ενέργεια στην Ουκρανία μέσω του κάθετου διαδρόμου, ιδιαίτερα μετά την ελληνοαμερικανική συμφωνία για προμήθεια αμερικανικού LNG. Μια συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Κιέβου μπορεί να δώσει στη χώρα μας και γεωπολιτικό ρόλο στη διανομή ενέργειας προς Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία ενισχύει τις ενεργειακές της συμμαχίες με την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό κόμβο για τη μεταφορά LNG στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος υπήρξε ανέκαθεν θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και η παρουσία του εδώ στην Αθήνα ουσιαστικά θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει η Ελλάδα σε αυτή την νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τη στήριξη βεβαίως και της Ουάσινγκτον.

Μετά την Αθήνα, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί τη Δευτέρα στο Παρίσι και την Τρίτη στη Μαδρίτη.