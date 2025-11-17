Νέο μήνυμα από τον Πρόεδρο της Stellantis για πιο ευέλικτους στόχους ρύπων στην ΕΕ

Ένα ακόμη κάλεσμα για χαλάρωση των ευρωπαϊκών στόχων εκπομπών προέρχεται αυτή τη φορά από τον Πρόεδρο της Stellantis, Τζον Έλκαν, ο οποίος παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία για την αυτοκινητοβιομηχανία. Όπως υποστηρίζει, οι σημερινοί κανόνες δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές προκλήσεις της αγοράς, ενώ συνοδεύονται από προτάσεις που –κατά τη γνώμη του– θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο ρεαλιστική μετάβαση.

Παρά τις πρόσφατες υποχωρήσεις της Κομισιόν στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, κορυφαία στελέχη της δυτικής αυτοκινητοβιομηχανίας εμφανίζονται ακόμη επιφυλακτικά. Ο Έλκαν, κρατώντας ηγετικό ρόλο ως Πρόεδρος των Δ.Σ. της Stellantis και της Ferrari και CEO της Exor, υπογράμμισε πως οι κατασκευαστές χρειάζονται «ανάσες» για να πετύχουν τους μεσοπρόθεσμους στόχους.

Η πρώτη του πρόταση αφορά την αναθεώρηση των στόχων του 2030, προτείνοντας αυτοί να υπολογίζονται ως μέσος όρος μέσα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αντί κάθε χρόνο ξεχωριστά. Ένα αντίστοιχο μοντέλο εφαρμόζεται ήδη για την περίοδο 2025–2027 και, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύεται πιο λειτουργικό.

Στη δεύτερη πρόταση, ο Έλκαν εισηγείται ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζικής απόσυρσης παλαιών, ρυπογόνων οχημάτων. Το σχέδιο θα στοχεύει στη μείωση των πραγματικών εκπομπών στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα δίνει κίνητρα στους εμπόρους και στους κατασκευαστές να μειώσουν τις τιμές των νέων μοντέλων.

Τρίτος άξονας είναι η διατήρηση μιας μεγαλύτερης γκάμας τεχνολογιών μετά το 2035. Ο Έλκαν θεωρεί ότι επιλογές όπως τα plug-in υβριδικά (PHEV), τα μοντέλα επεκτεινόμενης αυτονομίας (EREV) και τα εναλλακτικά καύσιμα πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα, χωρίς αυτό να αναιρεί τον στόχο για μηδενικές εκπομπές στον ευρωπαϊκό στόλο.

Οι προτάσεις του καλύπτουν τόσο τα ιδιωτικά αυτοκίνητα όσο και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, με τα δεύτερα—που αποτελούν βασικό εργαλείο για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις—να χρήζουν ξεχωριστού πλαισίου ρυθμίσεων.

Το πακέτο ιδεών του Έλκαν, όπως και παρόμοιες παρεμβάσεις από άλλους επικεφαλής του κλάδου, στοχεύει να επηρεάσει το τελικό σχέδιο της Κομισιόν, το οποίο αναμένεται πριν από το τέλος του έτους. Η πίεση από την πλευρά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με τους δυτικούς κατασκευαστές να προβάλλουν τη ραγδαία άνοδο των κινεζικών εξαγωγών ως παράγοντα ανησυχίας για κυβερνήσεις και θεσμούς.