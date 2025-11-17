Metlen: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ διάρκειας 5,5 ετών

Στην έκδοση εταιρικού ομολόγου ενημέρωσε ότι προχωρά η Metlen.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley ως από κοινού γενικούς συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διενεργήσουν επαφές με επενδυτές τίτλων σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από σήμερα 17 Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών κύριου χρέους αξίας 500 ευρώ εκατομμυρίων και διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

H Metlen σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Όμιλος επισημαίνει ακόμα ότι “δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί”.