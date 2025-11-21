Motor Oil: Το πλάνο των 4 δισ. ευρώ που χτίζει έναν πολυενεργειακό όμιλο έως το 2030

Η Motor Oil προχώρησε στην παρουσίαση της επικαιροποιημένης στρατηγικής της έως το 2030, θέτοντας στο επίκεντρο τη μετάβαση σε ένα πολυενεργειακό μοντέλο που θα ενισχύει τα έσοδα πέρα από τη διύλιση. Το νέο πλάνο προβλέπει επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ και στόχο το 40% των EBITDA να προέρχεται από πράσινες και εναλλακτικές δραστηριότητες μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ο σχεδιασμός στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες και μια πρόσθετη στρατηγική επιλογή, που διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα. Το διυλιστήριο παραμένει κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Motor Oil, με το εκτεταμένο δίκτυο AVIN και Shell (Coral Licensee) να ξεπερνά τα 1.500 πρατήρια σε πέντε χώρες. Το δίκτυο λειτουργεί πλέον και ως βάση ανάπτυξης νέων ενεργειακών υπηρεσιών, όπως η ηλεκτροκίνηση, με στόχο 4.000 σταθμούς φόρτισης έως το 2030 από 1.550 σήμερα.

Η πλατφόρμα MORE και η ισχυροποίηση στις ΑΠΕ

Η θυγατρική MORE διαθέτει 847 MW εγκατεστημένης ισχύος και λειτουργεί με πολύ υψηλό βαθμό συμβολαιοποιημένης παραγωγής. Ο στόχος για το 2030 είναι η υπέρβαση των 2 GW μέσω έργων σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και αποθήκευση. Το EBITDA από τις ΑΠΕ αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ, με σημαντικές προσθήκες στο pipeline όπως το UNAGI και τα 72 MW BESS που προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

Το νέο σχήμα nrg–Heron και η ενίσχυση στον ηλεκτρισμό

Το joint venture με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο εγκρίσεων, διαμορφώνει έναν νέο ισχυρό παίκτη στη λιανική και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχήμα nrg–Heron θα συγκεντρώνει περισσότερους από 550.000 πελάτες και θα κατέχει περίπου 17% της αγοράς, ενώ η ευέλικτη ισχύς του θα φτάνει τα 1,5 GW. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 877 MW, η οποία αναμένεται να δώσει πλήρη συνεισφορά το 2026. Το σχήμα καλύπτει την ανάγκη για ευελιξία και balancing σε ένα σύστημα που απολιγνιτοποιείται και απαιτεί νέα ισχύ για να στηρίξει την αύξηση της ζήτησης.

Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

Ο τομέας της κυκλικής οικονομίας, με EBITDA περίπου 50 εκατ. ευρώ την τελευταία χρονιά, περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων μέσω ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis, διαχείριση άνω του 1 εκατ. τόνων υλικών ετησίως και ηγετικό ρόλο στην αναγέννηση λιπαντικών και βρώσιμων ελαίων μέσω LPC και Verd. Το κομμάτι αυτό δίνει στον όμιλο σταθερά έσοδα και ενισχύει τον πράσινο χαρακτήρα του.

Το FSRU «Διώρυγα Gas» ως πρόσθετη επιλογή

Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο υλοποίησης του FSRU «Διώρυγα Gas». Το έργο συνδέεται με την αυξημένη ανάγκη της περιοχής για LNG και μπορεί να αποτελέσει επενδυτική απόφαση όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο δείχνει ότι η Motor Oil κινείται με συνέπεια στη δημιουργία ενός πολυμερικού ενεργειακού χαρτοφυλακίου, όπου οι ΑΠΕ, η ευέλικτη θερμική παραγωγή, η λιανική ενέργειας και τα νέα ενεργειακά προϊόντα λειτουργούν συμπληρωματικά, ενώ το διυλιστήριο παραμένει ο πυλώνας που στηρίζει τη συνολική δυναμική του ομίλου