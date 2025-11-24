  1. Home
  2. Θέρμανση
  3. -
  4. κλιματισμός
  5. Εξοικονομώ 2025: Πληρωμές 1,1 δισ. ευρώ σε 135.000 νοικοκυριά
Εξοικονομώ 2025: Πληρωμές 1,1 δισ. ευρώ σε 135.000 νοικοκυριά
Θέρμανση - κλιματισμός
Νέα
0

Εξοικονομώ 2025: Πληρωμές 1,1 δισ. ευρώ σε 135.000 νοικοκυριά

0
Εξοικονομώ
now viewing

Εξοικονομώ 2025: Πληρωμές 1,1 δισ. ευρώ σε 135.000 νοικοκυριά

Εξοικονομώ
now playing

Αυξάνεται κατά 490.269.064 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025» – Ενισχύεται σημαντικά η στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Εξοικονομώ
now playing

Παράταση υποβολής αιτήσεων σε επτά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης

Εξοικονομώ
now playing

Με ξεχωριστά κίνητρα η ένταξη στο «Εξοικονομώ 2025» πληγέντων της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σήμερα στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που αφορούν περισσότερους από 33.000 πολίτες απ’ όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 720 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ). Από την τρέχουσα εβδομάδα οι δικαιούχοι θα μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος και θα ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των προκαταβολών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προσφέρει υψηλά ποσοστά επιχορήγησης και ειδικό προϋπολογισμό για ευάλωτα νοικοκυριά, οικογένειες με ΑμεΑ, οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, σεισμόπληκτους και πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Μετά και την έγκριση των πινάκων του «Εξοικονομώ 2025», ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών που εντάχθηκαν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπερβαίνει τις 135.000, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,1 δισ. ευρώ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, μέσω αυξημένων προϋπολογισμών, απλοποιημένων διαδικασιών και παρατάσεων:

Στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα» εγκρίθηκαν πάνω από 100.000 αιτήσεις, με προϋπολογισμό περίπου 350 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).
Στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω για Νέους» προχώρησαν 2.679 αιτήσεις, με προϋπολογισμό περίπου 37 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).
Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία διασφαλίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση πραγματοποιείται με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας πρόσβαση όλων σε καθαρές, αποδοτικές και οικονομικά βιώσιμες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι ενδιαφερόμενοι του «Εξοικονομώ 2025» μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους στην επίσημη πλατφόρμα: https://exoikonomo2025.gov.gr/

tags:
Σχετικά θέματα
revoil-1_Final

Revoil: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 96,88% της Μαλτέζος έναντι 2,86 εκατ. ευρώ

press-room 0
Helleniq_Energy_og_image

Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή διεθνούς εμπορικής ανάπτυξης

press-room 0
ALEXANDROS EXARCHOU

Αλ. Εξάρχου: Το LNG και οι παραχωρήσεις θα συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των εσόδων του Ομίλου AKTOR

press-room 0
Close

Share this video