Πρεμιέρα νέας εποχής για τη ΔΕΗ – επενδυτικό πλάνο άνω των 10 δισ. ευρώ

Στην Capital Market Day της ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα, ο Γιώργος Στάσσης παρουσίασε τη στρατηγική που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της ΔΕΗ. Μια εταιρεία που πριν λίγα χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους, εμφανίζεται σήμερα ως ένας ανερχόμενος PowerTech όμιλος με ξεκάθαρη κατεύθυνση. ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες συγκροτούν το σχέδιο που αλλάζει πλήρως το προφίλ του Ομίλου.

Επενδυτικό πλάνο άνω των 10 δισ. ευρώ

Το πρόγραμμα της επόμενης τριετίας ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ. Το 93 τοις εκατό των πόρων κατευθύνεται σε ανάπτυξη, με το 58 τοις εκατό να αφορά ΑΠΕ και ευέλικτη παραγωγή. Το 60 τοις εκατό των συνολικών επενδύσεων παραμένει στην Ελλάδα, στοιχείο που δείχνει πως η χώρα αποτελεί το βασικό πεδίο όπου χτίζεται το νέο μοντέλο της ΔΕΗ.

Κλείνει οριστικά ο κύκλος του λιγνίτη

Η απολιγνιτοποίηση προχωρά και ολοκληρώνεται το 2026. Το παραγωγικό μίγμα αλλάζει ριζικά, με νέες λύσεις που μπορούν να ακολουθούν άμεσα τις ανάγκες του συστήματος. Μπαταρίες, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμίευση αντικαθιστούν μια εποχή που κράτησε δεκαετίες.

Δύο μονάδες μπαίνουν στο επίκεντρο:

• Πτολεμαΐδα 5 – Μετατροπή σε μονάδα αερίου ανοικτού κύκλου ως το τέλος του 2027, με ισχύ 295 MW και δυνατότητα χρήσης υδρογόνου όταν η τεχνολογία ωριμάσει.

• Νέα μονάδα Αλεξανδρούπολης – Επένδυση 400 εκατ. ευρώ, ισχύς 840 MW και δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο της εγχώριας αγοράς αλλά και γειτονικών χωρών.

ΑΠΕ και επέκταση στα Βαλκάνια

Η ΔΕΗ στοχεύει να προσθέσει 6,3 GW νέων ΑΠΕ έως το 2028. Η συνολική ισχύς ΑΠΕ θα φτάσει τα 12,7 GW και θα καλύπτει το 77 τοις εκατό του χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Η Ελλάδα και η Ρουμανία λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες του καθετοποιημένου μοντέλου, ενώ η επέκταση προχωρά σε Ιταλία, Βουλγαρία και σύντομα Κροατία.

PowerTech όμιλος

Η εξαγορά της Κωτσόβολος και οι επενδύσεις στο Fiber To The Home ενισχύουν τη μετάβαση της εταιρείας σε πάροχο ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων. Η αύξηση του μερίσματος για τους μετόχους επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στη νέα στρατηγική.

Από το 1950 μέχρι σήμερα, η ΔΕΗ έχει συνδεθεί με κάθε κρίσιμη φάση της χώρας. Η εκδήλωση στο Λονδίνο έδειξε πως ο Όμιλος μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο. Ξεκάθαρο σχέδιο, επιθετική ανάπτυξη και βαθύς τεχνολογικός μετασχηματισμός διαμορφώνουν την πορεία ενός οργανισμού που θέλει να πρωταγωνιστήσει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.