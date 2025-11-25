Συνεργασία της LG με την Expo City Dubai για την ανάπτυξη της δραστηριότητας B2G της εταιρείας

Η LG Electronics (LG) επιταχύνει τη στρατηγική ποιοτικής ανάπτυξής της στη Μέση Ανατολή, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα Business-to-Government (B2G).

Στις 19 Νοεμβρίου, η LG υπέγραψε μια στρατηγική συνεργασία με την Expo City Dubai – μια πόλη που προέκυψε από την κυβερνητική πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Έκθεσης 2020 του Ντουμπάι – για την από κοινού ανάπτυξη μιας επόμενης γενιάς έξυπνης πόλης. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο William Cho, CEO της LG Electronics, και ο Ahmed Al Khatib, Chief Development and Delivery Officer της Expo City Dubai.

Η συνεργασία βασίζεται στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Korea–UAE Business Roundtable, όπου οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στην ανάπτυξη υπηρεσιών που τροφοδοτούνται από AI και στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης ενισχύει περαιτέρω τη μακροχρόνια σχέση της LG με την Expo City Dubai, μια κοινότητα προσανατολισμένη στην καινοτομία και τον άνθρωπο, που αποτελεί το νέο κέντρο του μελλοντικού Ντουμπάι. Η εταιρεία είχε προηγουμένως προμηθεύσει LED signage για την Expo 2020 και αργότερα δεσμεύτηκε να παρέχει εντοιχισμένες οικιακές συσκευές – συμπεριλαμβανομένων ψυγείων, πλυντηρίων πιάτων και φούρνων – για τις 3.000 κατοικίες που κατασκευάζονται σήμερα εντός της έξυπνης πόλης.

Ως πάροχος “Space as a Service” – προσφέροντας ολιστικές, βελτιστοποιημένες λύσεις για κάθε χώρο – η LG θα υποστηρίξει το έργο με καινοτόμες υποδομές σε πολλούς τομείς, όπως λύσεις ψύξης κέντρων δεδομένων AI και έξυπνα οικιακά συστήματα που λειτουργούν με την πλατφόρμα AI Home Hub της εταιρείας.

Μέσω αυτής της νέας συνεργασίας, η LG επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως ολοκληρωμένος πάροχος λύσεων στους τομείς B2C, B2B και B2G στη Μέση Ανατολή.

«Με τις διαφοροποιημένες τεχνολογίες HVAC και τις έξυπνες λύσεις βασισμένες στο AI Home Hub, δεσμευόμαστε να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο William Cho, CEO της LG Electronics. «Θα επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες B2B και B2G με λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τη μελλοντική κατεύθυνση κάθε χώρας».

Επιτάχυνση της Ανάπτυξης B2B και B2G στη Μέση Ανατολή

Η LG συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της σε βασικές αγορές όπως τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα ΗΑΕ εδώ και 30 χρόνια και διαχειρίζεται περιφερειακά κεντρικά γραφεία που εποπτεύουν τις δραστηριότητές της σε 75 αγορές στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Τον Σεπτέμβριο, η LG υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας για την παροχή λύσεων ψύξης για το μεγαλύτερο net-zero κέντρο δεδομένων AI στη Μέση Ανατολή – το οποίο κατασκευάζεται σήμερα στο Oxagon, τη βιομηχανική ζώνη εντός του γιγα-πρότζεκτ NEOM στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία – σε συνεργασία με τις ACWA Power, SHAKER Group και DATAVOLT – καθιστά την LG στρατηγικό συνεργάτη στην υποδομή των κέντρων δεδομένων επόμενης γενιάς.

Στη Σαουδική Αραβία, η LG ξεκίνησε τη συνεργασία της στον τομέα των κλιματιστικών με το SHAKER Group το 1995 και σύστησε κοινή επιχείρηση το 2006, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στους τομείς B2C και B2B. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει ενισχύσει τη συμμετοχή της σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας συστηματικά τα έσοδα από τον B2G τομέα. Προχωρώντας προς το μέλλον, η LG στοχεύει να αυξήσει το ποσοστό των B2B δραστηριοτήτων στο περίπου 45% των συνολικών εσόδων μέχρι το 2030.