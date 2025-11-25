  1. Home
  Η LG παρουσιάζει την επόμενη εποχή στο smart cooking
Η LG παρουσιάζει την επόμενη εποχή στο smart cooking
Η LG παρουσιάζει την επόμενη εποχή στο smart cooking

Η LG παρουσιάζει την επόμενη εποχή στο smart cooking

Η LG Electronics παρουσιάζει τη νέα γενιά έξυπνης κουζίνας, με εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία μαγειρέματος. Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, συνδεσιμότητα LG ThinQ™ και σύγχρονο design, η κουζίνα μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο, διασυνδεδεμένο περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η νέα επαγωγική εστία CBIZ2435B 60 cm με τέσσερα μάτια και μία ευέλικτη ζώνη προσφέρουν υψηλή απόδοση, απόλυτο έλεγχο και συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο. Με οθόνη αφής, 15 επίπεδα ισχύος και προηγμένο χρονοδιακόπτη, επιτρέπουν στο χρήστη να ρυθμίζει με ακρίβεια τη θερμοκρασία, να οργανώνει το χρόνο μαγειρέματος και να απολαμβάνει μια πιο άνετη και δημιουργική εμπειρία στην κουζίνα.

Η πλατφόρμα LG ThinQ επιτρέπει απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατανάλωσης και άμεση πρόσβαση σε έξυπνες λειτουργίες όπως το Smart Diagnosis σε περίπτωση κάποιας βλάβης. Η λειτουργία Boost προσφέρει ισχύ έως 3,7 kW για ταχύτερο βράσιμο και μειωμένο χρόνο αναμονής, ενώ σε συνδυασμό με τη λειτουργία Flex εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση όταν χρειάζεται. Με τη λειτουργία Flex ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μαγειρεύει σε μεγαλύτερα σκεύη και να απολαμβάνει άνεση και ελευθερία κινήσεων στον τρόπο μαγειρέματος.

Η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα με φωτεινές ενδείξεις θερμότητας για αποφυγή εγκαυμάτων και λειτουργία Child Safety Lock που προστατεύει τα παιδιά από τυχαίες ενεργοποιήσεις. Παράλληλα, τα ανεξάρτητα χειριστήρια αφής επιτρέπουν άμεση προσαρμογή της έντασης σε κάθε μάτι με ένα μόνο άγγιγμα.

Με τις νέες έξυπνες επαγωγικές εστίες της LG, η κουζίνα περνά σε μια νέα εποχή όπου η τεχνολογία συναντά την αισθητική και η λειτουργικότητα συνδυάζεται με την ασφάλεια. Η καθημερινή μαγειρική γίνεται πιο γρήγορη, πιο ακριβής και πιο απολαυστική, ενώ ο χρήστης αποκτά τον πλήρη έλεγχο μέσα από μια εμπειρία που διαμορφώνει το μέλλον της οικιακής φροντίδας.

