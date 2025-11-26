Eυρωπαϊκή έρευνα της Samsung για την φροντίδα του σπιτιού

Η πανευρωπαϊκή έρευνα της Samsung Electronics Co. Ltd δείχνει πως η εποχή της άνοιξης φαίνεται ότι χάνει σταδιακά τα πρωτεία για τη γενική καθαριότητα στο σπίτι, καθώς ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι – και ιδιαίτερα οι Έλληνες – προτιμούν να κάνουν τη γενική τους το φθινόπωρο.

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι από το σύνολο των ερωτηθέντων (44%) δηλώνουν ότι προτιμούν να καθαρίζουν σχολαστικά το σπίτι τους, το φθινόπωρο αντί για την άνοιξη. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο (56%).

Η θαλπωρή του σπιτιού ως ψυχική ισορροπία

Η έρευνα δείχνει πως η ανάγκη για ένα καθαρό σπίτι με «ζεστή και χαλαρή» ατμόσφαιρα είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη. Περίπου 8 στους 10 Ευρωπαίους συμμετέχοντες (77%) πιστεύουν ότι ένα τακτοποιημένο σπίτι λειτουργεί σαν «κουμπί επαναφοράς» βοηθώντας για το μυαλό τους, μια άποψη που συμμερίζονται έντονα και οι Έλληνες, με ποσοστό 78%.

Αντίστοιχα, το 84% των Ελλήνων συμφωνεί ότι η αίσθηση της θαλπωρής δεν αφορά μόνο την εικόνα του χώρου, αλλά κυρίως το πώς κάνει τους ίδιους να νιώθουν: ήρεμοι, ασφαλείς και ψυχικά ανανεωμένοι, ποσοστό σχεδόν ταυτόσημο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (81%), σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Η έρευνα επιβεβαιώνει επίσης ότι οι μικρές «νίκες» στο καθάρισμα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διάθεση: 79% των Ελλήνων και 72% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι ακόμη και ένα απλό πέρασμα με τη σκούπα ή τα καθαρά σεντόνια αρκούν για να αλλάξουν το κλίμα μέσα στην ημέρα.

Η «γενική καθαριότητα» ως φθινοπωρινό τελετουργικό

Η τάση της της γενικής καθαριότητας του φθινοπώρου) φαίνεται να εδραιώνεται: σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (47%) δηλώνουν ότι αποτελεί πια μια σταθερή συνήθεια, όπως ο πρώτος ζεστός καφές του φθινοπώρου. Στην Ελλάδα, το 48% συμμερίζεται αυτή τη διάθεση, βλέποντας το φθινόπωρο ως περίοδο επαναφοράς τόσο στο σπίτι όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Οι πιο «δυσάρεστες» δουλειές του σπιτιού στην Ελλάδα

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η σκόνη και η ακαταστασία θεωρούνται οι βασικοί «εχθροί» της ζεστής ατμόσφαιρας ενός σπιτιού. Η αντίληψη αυτή είναι σχεδόν ίδια με τα ευρωπαϊκά ευρήματα, δείχνοντας ότι, ανεξαρτήτως χώρας, οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που καθορίζουν τη συνολική αίσθηση άνεσης στο σπίτι.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τρεις πιο δυσάρεστες δουλειές είναι ο καθαρισμός των αποχετεύσεων, η απομάκρυνση τριχών από την μπανιέρα και ο καθαρισμός υπολειμμάτων φαγητού (ψίχουλα) ή λεκέδων από τον καναπέ. Το 51% των συμμετεχόντων από την χώρα μας, παραδέχεται ότι βρίσκει κάποιες δουλειές του σπιτιού πραγματικά απωθητικές (έναντι 46% στην Ευρώπη), δείχνοντας ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζουν με ειλικρίνεια τις «σκοτεινές πλευρές» της καθαριότητας και αναζητούν λύσεις που κάνουν τη διαδικασία πιο εύκολη και ευχάριστη. Παρά τον γρήγορο ρυθμό ζωής, οι Έλληνες φαίνεται να αφιερώνουν χρόνο για τη φροντίδα του σπιτιού τους. Συγκεκριμένα, το 73% καθαρίζει από 2 έως 4 ώρες την εβδομάδα, ενώ 15% αφιερώνει πάνω από 5 ώρες, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτό δείχνει πως το καθάρισμα δεν αντιμετωπίζεται ως αγγαρεία, αλλά ως μέρος της καθημερινότητας – μια στιγμή για να αποφορτιστεί κανείς και να νιώσει πιο ήρεμος στον χώρο του.

Το 51% των ερωτώμενων από την Ελλάδα, παραδέχεται ότι καθαρίζει περισσότερο όταν σκοπεύει να περάσει χρόνο στο σπίτι, παρά όταν περιμένει καλεσμένους (έναντι 44% στην Ευρώπη).

Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη στροφή προς μια πιο προσωπική σχέση με τη φροντίδα του σπιτιού — μια μορφή self-care, όπου η καθαριότητα γίνεται πράξη φροντίδας του εαυτού και όχι κοινωνική υποχρέωση.

Όταν ρωτήθηκαν ποιο εργαλείο θα τους βοηθούσε περισσότερο να κάνουν τη «γενική» τους πιο εύκολη, υπάρχει ομοφωνία μεταξύ του μέσου όρου ερωτώμενων από Ευρώπη και συμμετεχόντων από Ελλάδα: η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα είναι η πρώτη επιλογή. Στην Ελλάδα, 45% των συμμετεχόντων την έβαλαν στην κορυφή της λίστας (έναντι 41% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Παράλληλα, σχεδόν 1 στους 4 των συμμετεχόντων από Ελλάδα (27%) παραδέχτηκε ότι ενοχλείται από την διακοπή καθαρίσματος λόγω μπαταρίας της σκούπας, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης συμφωνεί σε ποσοστό 23%.

Η Bespoke Jet AI Ultra, η ισχυρή stick ηλεκτρική σκούπα της Samsung, συνδυάζει δύναμη, αυτονομία και ευκολία στη χρήση, καθιστώντας τη διαδικασία της γενικής καθαριότητας πιο γρήγορη, πιο εύκολη και, τελικά, πιο ευχάριστη. Η αυτονομία και σταθερή ισχύς της Samsung Bespoke Jet AI Ultra, επιτρέπει στους χρήστες να ολοκληρώνουν τη γενική τους καθαριότητα γρήγορα και άνετα.

Οι Tobyshome μοιράζονται τα μυστικά της Φθινοπωρινής Ανανέωσης

Με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, οι δημοφιλείς δημιουργοί και ειδικοί σε θέματα σπιτιού Toby & Mikey, γνωστοί ως Tobyshome στα social media υπενθυμίζουν ότι η καθαριότητα δεν είναι υποχρέωση

«Το φθινόπωρο είναι η αγαπημένη μας εποχή για να «αλλάξουμε την ενέργεια» του σπιτιού», λένε οι Toby & Mikey. «Δεν χρειάζεται εξαντλητική γενική. Αρκούν μικρές, συνειδητές κινήσεις που μεταμορφώνουν την ατμόσφαιρα: ένα κερί, μια καθαρή κουβέρτα, λίγη μουσική και η διάθεση αλλάζει αμέσως».

Από το Άμστερνταμ έως την Αθήνα, η εικόνα είναι κοινή: το καθάρισμα δεν είναι πια μια βαρετή υποχρέωση, αλλά μια πράξη φροντίδας. Στην Ελλάδα, ίσως λίγο περισσότερο, αυτή η συνήθεια γίνεται τρόπος για ισορροπία, χαλάρωση και επανασύνδεση με το σπίτι.