Fourlis: Διψήφια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία στο εννεάμηνο

O όμιλος Fourlis κατέγραψε το εννεάμηνο του 2025 διψήφια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία, υποστηριζόμενη από αύξηση μεριδίου αγοράς, επέκταση του δικτύου και λειτουργική αποδοτικότητα. Μετά την ολοκλήρωση της αποενοποίησης της Trade Estates ΑΕΕΑΠ και τη συνεχιζόμενη πρόοδο στο πλάνο επέκτασης και μετασχηματισμού του ομίλου, ο όμιλος Fourlis εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με ισχυρή δυναμική και αισιοδοξία ως προς την επίτευξη των προβλέψεων για το 2025, όπως επισημίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis αυξήθηκαν κατά 10,4%, φθάνοντας τα 430,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, έναντι 390,0 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024. Η αύξηση των πωλήσεων επιταχύνθηκε στη διάρκεια του έτους, από +1,7% στο α’ τρίμηνο του 2025, σε +13,0% στο β’ τρίμηνο και +15,1% στο γ’ τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στους βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 16,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 36,8% σε σχέση με τα 12,0 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024.

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 47,1% στο εννεάμηνο του 2025, από 46,2% στο εννεάμηνο του 2024, αντανακλώντας το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του ενεαμήνου 2025 ανήλθε σε 8,6 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 3,8 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις συντήρησης, 2,7 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και 10,1 εκατ. ευρώ επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Ο Γιάννης Βασιλάκος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Η σταθερά ισχυρή επίδοση του ομίλου στο εννεάμηνο αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μας και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου μας χαρτοφυλακίου. Οι πωλήσεις και η κερδοφορία ενισχύθηκαν, υποστηριζόμενα από τη δύναμη των brands μας, την επέκταση του δικτύου και τηνλειτουργική αποδοτικότητα. Με συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, ενδυναμωμένη χρηματοοικονομική θέση μετά την αποενοποίηση της Trade Estates και συνεχή επένδυση στην επέκταση και τον μετασχηματισμό, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και θα συνεχίσουμε τη δυναμική αυτή και το 2026».