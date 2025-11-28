  1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Ισχυρή επιστροφή στη κερδοφορία για τη Gazprom το τρίτο τρίμηνο
Ισχυρή επιστροφή στη κερδοφορία για τη Gazprom το τρίτο τρίμηνο
Ισολογισμοί
Νέα
Φυσικό αέριο
0

Ισχυρή επιστροφή στη κερδοφορία για τη Gazprom το τρίτο τρίμηνο

0
gazprom_wpol
now viewing

Ισχυρή επιστροφή στη κερδοφορία για τη Gazprom το τρίτο τρίμηνο

gazprom-38249860-original
now playing

Gazprom: Πώληση της αυστριακής μονάδας εμπορίας φυσικού αερίου σε εταιρεία του Ντουμπάι

φυσικό αέριο
now playing

Ρωσία: Τέλος στο φυσικό αέριο στη Μολδαβία από 1η Ιανουαρίου

Gazprom
now playing

Gazprom: Αναμένει έσοδα 45,8 δισ. από τις πωλήσεις φυσικού αερίου

Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom κατέγραψε καθαρά κέρδη 134,2 δισ. ρουβλιών (1,72 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο του έτους, ανατρέποντας τη ζημία των 53 δισ. ρουβλιών που είχε εμφανίσει την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι λόγω ενός εφάπαξ φόρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η φετινή επίδοση ενισχύθηκε σημαντικά από την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να μειώσει το φορολογικό βάρος προς τον ενεργειακό κολοσσό. Η Gazprom συνεχίζει να αντιμετωπίζει απώλειες στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών, η οποία πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία αποτελούσε βασική πηγή των εσόδων της.

Παρά την επιστροφή στην κερδοφορία, τα αποτελέσματα ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Interfax, οι οποίοι ανέμεναν καθαρά κέρδη περίπου 200 δισ. ρουβλιών.

Μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων, η μετοχή της Gazprom στο χρηματιστήριο της Μόσχας σημείωσε άνοδο 1,13%, φτάνοντας τα 125,46 ρούβλια.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 2,18 τρισ. ρούβλια, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με τα 2,4 τρισ. ρουβλία της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Για το εννεάμηνο του 2025, η Gazprom ανακοίνωσε άνοδο σχεδόν 13% στα καθαρά της κέρδη, τα οποία έφτασαν τα 1,12 τρισ. ρουβλία.

tags:
Σχετικά θέματα
china-flag

Ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένει η Κίνα λόγω του παρατεταμένου και βαριού χειμώνα

press-room 0
ηλεκτρική-διασυνδεση

Έως 5 δισ. ευρώ η εξοικονόμηση από τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα έως το 2035

press-room 0
Web

Ο Όμιλος AKTOR απέσπασε τη διάκριση “Silver Medal Award” από την EcoVadis

press-room 0
Close

Share this video