Ισχυρή επιστροφή στη κερδοφορία για τη Gazprom το τρίτο τρίμηνο

Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom κατέγραψε καθαρά κέρδη 134,2 δισ. ρουβλιών (1,72 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο του έτους, ανατρέποντας τη ζημία των 53 δισ. ρουβλιών που είχε εμφανίσει την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι λόγω ενός εφάπαξ φόρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η φετινή επίδοση ενισχύθηκε σημαντικά από την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να μειώσει το φορολογικό βάρος προς τον ενεργειακό κολοσσό. Η Gazprom συνεχίζει να αντιμετωπίζει απώλειες στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών, η οποία πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία αποτελούσε βασική πηγή των εσόδων της.

Παρά την επιστροφή στην κερδοφορία, τα αποτελέσματα ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Interfax, οι οποίοι ανέμεναν καθαρά κέρδη περίπου 200 δισ. ρουβλιών.

Μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων, η μετοχή της Gazprom στο χρηματιστήριο της Μόσχας σημείωσε άνοδο 1,13%, φτάνοντας τα 125,46 ρούβλια.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 2,18 τρισ. ρούβλια, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με τα 2,4 τρισ. ρουβλία της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Για το εννεάμηνο του 2025, η Gazprom ανακοίνωσε άνοδο σχεδόν 13% στα καθαρά της κέρδη, τα οποία έφτασαν τα 1,12 τρισ. ρουβλία.