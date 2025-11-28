Το πετρέλαιο σε πορεία για το μεγαλύτερο μηνιαίο σερί απωλειών δύο ετών ενόψει της συνάντησης του ΟΠΕΚ+

Προς τη μεγαλύτερη μηνιαία περίοδο απωλειών από το 2023 οδεύουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά παραμένει επιφυλακτική ενόψει της κρίσιμης συνάντησης του ΟΠΕΚ+ αυτό το Σαββατοκύριακο και των διπλωματικών πρωτοβουλιών που εξελίσσονται για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Bloomberg, το Brent διατηρείται πάνω από τα 63 δολάρια το βαρέλι, μετά τη συγκρατημένη άνοδο της Πέμπτης, αλλά παραμένει σε τροχιά τέταρτης διαδοχικής μηνιαίας πτώσης.

Οι χώρες του ΟΠΕΚ+ θα συνεδριάσουν διαδικτυακά την Κυριακή, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ότι θα επιμείνουν στο σχέδιο «παγώματος» των αυξήσεων παραγωγής στις αρχές του 2026. Παρά την ξεκάθαρη θέση αυτή, το ενδιαφέρον στρέφεται σε πιθανή αναθεώρηση της μακροπρόθεσμης παραγωγικής ικανότητας των μελών, ένα θέμα με σημαντικό αντίκτυπο στις μελλοντικές ισορροπίες προσφοράς-ζήτησης.

Η τιμή του Brent έχει ήδη μειωθεί κατά 15% από την αρχή του έτους, υπό την πίεση των προσδοκιών για υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η επαναφορά παραγωγικών δυνατοτήτων εντός του ΟΠΕΚ+, αλλά και η αυξημένη παραγωγή από χώρες εκτός συμμαχίας, έχουν ενισχύσει τα αποθέματα. Η JPMorgan προβλέπει πλεόνασμα 2,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως μέσα στο 2026 και 2,7 εκατ. βαρελιών το 2027.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε θετικός στις προτάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Τυχόν πρόοδος προς μια συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά το κλίμα στην αγορά πετρελαίου. Με τις ρωσικές ροές υπό αυστηρές δυτικές κυρώσεις, η οποιαδήποτε χαλάρωση θα επηρέαζε την προσφορά προς μεγάλους αγοραστές όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Mukesh Sahdev, ιδρυτή της XAnalysts, η Ρωσία μπορεί αρχικά να επιδιώξει αποθήκευση αποθεμάτων αντί για άμεση διάθεση στην αγορά, οδηγώντας πιθανόν σε βραχυπρόθεσμη άνοδο τιμών πριν επανέλθουν σε πτωτική πορεία.

Σημαντικός δείκτης των πιέσεων που δέχονται οι Ρώσοι παραγωγοί είναι η αύξηση των αποθεμάτων αργού σε εγχώριες εγκαταστάσεις, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 16 εκατ. βαρέλια, επίπεδο που έχει σημειωθεί μόλις δύο φορές από την εισβολή του 2022.