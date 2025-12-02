Η GEOCYCLE, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μετατρέπει την ανακύκλωση σε «παιχνίδι» στο Smart Park

Με το σύνθημα «ΣΟΥΤΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ», ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση και ενθουσιασμό από μικρούς και μεγάλους η περιβαλλοντική δράση ευαισθητοποίησης που υλοποίησε η GEOCYCLE Ελλάς, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, στο Smart Park το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου.

Με ένα διαδραστικό και άκρως εντυπωσιακό περίπτερο που στήθηκε σε κεντρικό σημείο του εμπορικού πάρκου η GEOCYCLE Ελλάς, προσέλκυσε τους επισκέπτες του Smart Park, σε μία ανατρεπτική δράση ευαισθητοποίησης με επίκεντρο την ανακύκλωση. Κάθε επισκέπτης είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε δύο, ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια για να μεταδώσουν γνώση με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Ειδικότερα, μέσα από την digital εμπειρία ενός περιβαλλοντικού quiz οι συμμετέχοντες απαντούσαν σε ερωτήσεις που παράλληλα εκπαίδευαν το κοινό για να υιοθετήσει πιο υπεύθυνες καθημερινές συνήθειες και στη συνέχεια επιδίδονταν σε «πράσινες» βολές, στις μπασκέτες που είχαν στηθεί για να καθοδηγούν τον κόσμο προς την ορθή απόρριψη των αποβλήτων.

Καθ’ όλη την δράση, στελέχη της GEOCYCLE Ελλάς βρίσκονταν στη διάθεση του κοινού , απαντώντας σε ερωτήσεις και δίνοντας πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση και τη βιώσιμη καθημερινότητα.

Η Λένα Μπέλση, επικεφαλής της GEOCYCLE Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Πιστεύουμε βαθιά ότι η αλλαγή ξεκινά από τα απλά, από τη γνώση και τις μικρές καθημερινές πράξεις. Με αυτή τη δράση στο Smart Park δείξαμε ότι, όταν η ανακύκλωση γίνεται “παιχνίδι”, μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρες οικογένειες να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες συνήθειες. Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου μας επιτρέπει να ελπίζουμε πως η γνώση που μεταφέρεται με τρόπο διαδραστικό και ευχάριστο, μπορεί πραγματικά να αλλάξει συμπεριφορές και να συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».