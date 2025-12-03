Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μετάβαση – τα στοιχεία Οκτωβρίου

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης συγκέντρωσης. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου αποτυπώνουν με καθαρό τρόπο την επικράτηση ενός νέου μοντέλου, όπου η ΔΕΗ και η METLEN λειτουργούν πλέον ως οι δύο κυρίαρχοι πόλοι τόσο στη λιανική όσο και στη συμβατική παραγωγή. Παράλληλα η χώρα ενισχύει το εξαγωγικό της προφίλ και διαμορφώνει πιο σταθερό ρόλο στα Βαλκάνια.

Διαιρεμένη η αγορά λιανικής

Η ΔΕΗ παραμένει το ισχυρότερο όνομα στην προμήθεια, ειδικά στη Χαμηλή Τάση, ενώ η METLEN έχει κερδίσει το πάνω χέρι στη Μέση Τάση. Για πρώτη φορά το σκηνικό θυμίζει δυαρχικό μοντέλο με δύο παίκτες που ορίζουν την πορεία της αγοράς.

Βασικά μεγέθη λιανικής:

• ΔΕΗ στο σύνολο: 46,50%

• ΔΕΗ στη Χαμηλή Τάση: 60,5%

• METLEN στο σύνολο: 23,14%

• METLEN στη Μέση Τάση: 48,3%

• Utility Co (Ήρων + NRG): 14,27%

• Enerwave: 6,2%

O έλεγχος της συμβατικής ισχύος παραγωγής

Η εικόνα συγκέντρωσης είναι ακόμη πιο έντονη στη συμβατική παραγωγή, με τη ΔΕΗ να κρατά υψηλό μερίδιο και τη METLEN να ενισχύεται μέσω σύγχρονων μονάδων φυσικού αερίου. Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% του συνολικού μίγματος αλλά η διαχείριση του φορτίου παραμένει στα χέρια των δύο μεγάλων.

Κύρια στοιχεία παραγωγής:

• Συμβατική παραγωγή ΔΕΗ: 52,3%

• Συμβατική παραγωγή METLEN: 32,2%

• Φυσικό αέριο στο μίγμα: 43,9%

• ΑΠΕ στο μίγμα: σχεδόν 50%

H Ελλάδα παραμένει εξωστρεφής

Ο Οκτώβριος ήταν ακόμη ένας μήνας όπου η Ελλάδα λειτούργησε ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ροές κινήθηκαν κυρίως προς Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία.

Καθαρό ισοζύγιο Οκτωβρίου

• Εξαγωγές: 421 GWh

• Εισαγωγές: 176 GWh

• Καθαρό ισοζύγιο: –246 GWh

• Φυσικές ροές εισαγωγών: 65,19%

Η αγορά ηλεκτρισμού κινείται προς ένα μοντέλο υψηλής συγκέντρωσης. Η ΔΕΗ και η METLEN καθορίζουν πλέον τον ρυθμό σε προμήθεια και παραγωγή, αφήνοντας στους υπόλοιπους παίκτες περιορισμένο χώρο. Την ίδια στιγμή οι ΑΠΕ ανεβαίνουν σταθερά και η χώρα ενισχύει τη θέση της ως εξαγωγικός κόμβος στην περιοχή. Αν οι επόμενοι μήνες επιβεβαιώσουν αυτή την τάση, η ελληνική αγορά οδεύει σε ένα πιο σταθερό αλλά και πιο ελεγχόμενο περιβάλλον, με δύο παίκτες να θέτουν τις βασικές ισορροπίες.